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Dünya, Libya

Tunus Berlin'de yapılacak Libya konferansına katılmayacak

Tunus, geç davet edildiği gerekçesiyle Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek Libya konulu uluslararası konferansa katılmayacağını duyurdu.

Yosra Ouanes,Sümeyye Özer   | 18.01.2020
Tunus Berlin'de yapılacak Libya konferansına katılmayacak

Tunus

Tunus Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Barış ve güvenliğin tesisi için diğer ülkelerle birlikte etkin rol oynama isteği içerisindeki Tunus, davetin geç gelmesi ve eylül ayından bu yana devam eden konferansın hazırlık sürecinde yer almaması nedeniyle Berlin'de yapılacak konferansa katılmayacak." ifadelerine yer verildi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Berlin'de 19 Ocak Pazar günü yapılacak Libya Konferansı için devlet ve hükümet başkanları seviyesinde davette bulunmuştu.

Konferansa Türkiye, ABD, Rusya, İngiltere, Fransa, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri, Kongo Cumhuriyeti, İtalya, Mısır, Cezayir'in yanı sıra BM, AB, Afrika Birliği ve Arap Birliği temsilcilerinin katılacağı, Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac ve Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in de konferansa davet edildiği belirtilmişti.

Daha önce Libya konusunda yürütülen Berlin Süreci kapsamında çalışma düzeyinde 5 toplantı yapılmıştı.



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