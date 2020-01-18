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Dünya

Hamas: İsrail Filistinli tutuklulara acımasızca işkence uyguluyor

Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu, İsrail cezaevlerinde Filistinli tutuklulara karşı acımasız işkenceler uygulandığını ifade etti.

Sümeyye Özer   | 18.01.2020
Hamas: İsrail Filistinli tutuklulara acımasızca işkence uyguluyor

Gazze

Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in, tüm insani hukuk kuralları ile işkenceyi yasaklayan kararları hiçe saydığını ve hapishanelerindeki tutuklu Filistinlilere acımasızca işkenceler uyguladığını belirtti.

Açıklamada "İsrail'in uyguladığı bu faşist siyaset sonucu 70 mahkum işkence altında şehit oldu" ifadesini kullanan Abdullatif el-Kanu, uluslararası topluma, İsrail'in Filistinli tutuklulara karşı işlediği suçların sona erdirilmesi ve faillerinin yargılanması için harekete geçme çağrısında bulundu.

Dün, Filistin merkezli Ed-Damir Esir ve İnsan Haklarını Koruma Kurumu, İsrail soruşturma merkezinde bir Filistinli tutukluya yapılan işkenceyi belgeleyen fotoğraflar yayımlamıştı.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 230'u da çocuk olmak üzere 5 binin üzerinde Filistinli bulunuyor.

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