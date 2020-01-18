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Dünya

Endonezya'da 6,3 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Papua eyaletinde 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Mahmut Atanur   | 18.01.2020
Endonezya'da 6,3 büyüklüğünde deprem

Cakarta

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu, merkez üssü eyaletin başkenti Jayapura'nın 39 kilometre kuzeybatısı olan depremin, yerin 56 kilometre kilometre altında kaydedildiğini duyurdu.

Depremde, can ve mal kaybı olup olmadığıyla ilgili bilgi verilmedi.  

Deprem sonrası tsunami uyarısı yapılmadı.

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