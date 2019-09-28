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Dünya

Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Volker istifa etti

ABD Başkanı Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Volker'ın, Trump'ın azil soruşturmasına neden olan Ukrayna krizi nedeniyle görevini bıraktığı ifade edildi.

Hakan Çopur   | 28.09.2019
Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Volker istifa etti

Washington

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Kurt Volker'ın, Trump'ın azil soruşturmasına neden olan Ukrayna krizi nedeniyle görevini bıraktığı ifade edildi.

Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, 2017 yılından bu yana Ukrayna Özel Temsilciliği görevini yürüten Volker'ın istifa ettiği belirtildi.

ABD Başkanı Trump'a yönelik azil soruşturmasına neden olan Ukrayna krizinde adı geçen Volker'ın, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya istifasını sunduğu kaydedildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı ise konuyla ilgili henüz açıklama yapmadı.

Trump'a azil soruşturması

Amerikan Wall Street Journal gazetesi, geçen haftaki haberinde Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile temmuzda yaptığı telefon görüşmesinde, bu ülkeden, Demokrat başkan aday adayı Joe Biden'in oğlunu soruşturmasını istediğini öne sürmüştü.

Trump, söz konusu iddialar üzerine, Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin tamamen usullere uygun olduğunu savunarak, "Zelenskiy ile ne konuştuğumun önemi yok. Birileri Biden'ı araştırmalı." ifadesini kullanmıştı.

ABD basını, Trump'ın Ukrayna liderine, ancak Biden ve ailesini soruşturması durumunda yardım edeceğini söylediğini yazmış, Demokratlar bu iddianın ortaya çıkması üzerine azil soruşturmasını başlatmıştı. Trump ise söz konusu telefon görüşmesinden önce Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık yardımların askıya alındığını söylemişti.

Beyaz Saray da görüşmenin dökümünü yayımlamış ve yardımlarla görüşme arasında bir ilişki olmadığını savunmuştu.

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