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Dünya

Trump'ın "sınır çarı" Homan'dan göçmenlerin sınır dışı edilmesine kararlılıkla devam edileceği mesajı

ABD Başkanı Donald Trump'ın "sınır çarı" olarak tanımladığı ve sınır güvenliğinden sorumlu Tom Homan, yönetimin, düzensiz göçmenlere ilişkin politikaları nedeniyle "özür dilemeyeceğini" ve sınır dışı etme çalışmalarının hız kesmeyeceğini belirtti.

Zeynep Katre Oran  | 28.01.2025 - Güncelleme : 28.01.2025
Trump'ın "sınır çarı" Homan'dan göçmenlerin sınır dışı edilmesine kararlılıkla devam edileceği mesajı Fotoğraf: Daniel Cardenas/AA

Ankara

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesinin (ICE) geçici müdürü olarak görevine devam eden Homan, Fox News'a verdiği mülakatta, ülke genelinde düzensiz göçmenlere karşı yürütülen "büyük çaplı sınır dışı etme kampanyasını" yeniden savunarak, gelecek günlerde sınır dışı edilen göçmenlerin sayısının katlanarak artacağını kaydetti.

ABD'li şarkıcı Selena Gomez'in göçmenlere yönelik "kötü muamele" nedeniyle ağladığı Instagram paylaşımı hakkında düşünceleri sorulan Homan, Trump yönetiminin, ülkedeki göçmenlerle alakalı politikaları nedeniyle "özür dilemeyeceğini" söyledi.

Homan, şarkıcı Gomez'in paylaşımında bahsettiği "göçmen ailelere yönelik şiddet" iddialarını da kabul etmeyerek, ailelerdense sadece daha önce suç işlemiş düzensiz göçmenlerin peşine düştüklerini dile getirdi.

Ülkeyi "daha güvenli" hale getirmek için çalışmalara devam edeceklerini ifade eden Homan, "Eğer bundan hoşlanmıyorlarsa, Kongre'ye gidip yasayı değiştirsinler." dedi.

Trump'ın 20 Ocak'ta göreve başlamasından bu yana ICE'nin 3 bine yakın düzensiz göçmeni gözaltına aldığı bildirilirken, gözaltına alınanların suç geçmişinin kamuoyuna hemen açıklanmadığı görüldü.

Gomez, gelen tepkilerin ardından paylaşımı kaldırdı

ABD'li şarkıcı Selena Gomez, dün Instagram sayfasında, Trump yönetiminin düzensiz göçmen politikaları neticesinde ülkeden sınır dışı edilen Meksikalılar hakkında konuştuğu bir video paylaşmıştı.

Videoda, göçmenlerin maruz kaldığı "kötü muamele"yi anlatırken gözyaşlarını tutamayan Gomez, "Halkıma saldırıyorlar. Çok üzgünüm, bir şeyler yapmayı çok isterdim ama yapamıyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum." diye konuşmuştu.

Gomez, gelen tepkiler sonrası paylaşımı kaldırırken, eleştirilere de "Anlaşılan başkalarına empati göstermek doğru değil." yanıtını vermişti.

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