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Dünya

Trump'ın Özel Temsilcisi, Putin'in İstanbul'a gitmesi halinde Trump'ın da orada olacağını belirtti

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in perşembe günü İstanbul'a gitmesini umduklarını ve bu durumda Trump'ın da orada olacağını söyledi.

Hakan Çopur  | 13.05.2025 - Güncelleme : 13.05.2025
Trump'ın Özel Temsilcisi, Putin'in İstanbul'a gitmesi halinde Trump'ın da orada olacağını belirtti Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Ankara

Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Kellogg, Fox Business kanalında katıldığı bir programda, Rusya-Ukrayna ateşkes sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kellogg, "Devlet Başkanı Putin'in (İstanbul'a) gelmesini umuyoruz, o zaman Başkan Trump da orada olacak. Onunla çok iyi bir görüşme olabilir." diye konuştu.

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İki ülke arasındaki savaşı sona erdirecek bir taslağın halihazırda olduğunu kaydeden Kellogg, "Müzakere etmeleri gerektiğini düşündüğümüz alanların bunlar olduğunu söyleyebiliriz. Bu başlıkları konuşmaları gerekiyor. Devlet Başkanı (Volodimir) Zelenskiy orada olacak ve eğer Putin de gelirse, bence anlaşmaya birçok insanın düşündüğünden çok daha yakınız. İlk yapacağımız şey tabii ki ateşkes olacak." ifadelerini kullandı.

Ateşkes olmadan bir barış müzakeresi yapılamayacağını söyleyen Kellogg, kendilerinin İstanbul'a gitmeye hazır olduklarını belirtti.


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