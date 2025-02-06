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AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, cuma günü gerçekleştirilecek AK Parti İstanbul 8. Olağan Kongresi'ne ilişkin basın toplantısı düzenliyor
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Dünya

Trump'ın "devralma" niyetini ifade ettiği Gazze'ye girme konusunda CENTCOM’un bir planı yok

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM), Başkan Donald Trump'ın Gazze'yi "devralma" niyetinin ardından bölgeye girme planları yapmadığı bildirildi.

Nuri Aydın  | 06.02.2025 - Güncelleme : 06.02.2025
Trump'ın "devralma" niyetini ifade ettiği Gazze'ye girme konusunda CENTCOM’un bir planı yok

İstanbul

Wall Street Journal'ın ABD savunma yetkililerine dayandırdığı haberine göre, ABD Genelkurmay Başkanlığına böyle bir planın hazırlanması için resmi bir talep gelmedi.

Savunma yetkilileri, bu fikri ilk olarak Trump'ın salı günü Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı basın toplantısı sırasında öğrendiklerine işaret ederek, "Kimse ne olduğunu bilmiyor." dedi.

Bu arada Savunma Bakanı Pete Hegseth, Netanyahu ile görüşmesinden önce yaptığı açıklamada, Pentagon'un Gazze konusunda tüm seçenekleri değerlendirmeye hazır olduğunu söylemişti.

Gazze'ye ABD askerlerinin gönderilip gönderilmeyeceğine ilişkin soruya cevaben Hegseth, "Ortaklarımız ve müttefiklerimizle hem diplomatik hem de askeri olarak tüm seçenekleri değerlendiriyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Trump'ın, Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planı

Donald Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını ve oradaki patlamamış bombalar ile diğer silahların sökülmesinden ve yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağını söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen yerle bir olmuş devasa bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

Trump, "ABD, Gazze Şeridi'ni devralacak ve orada bir iş yapacağız. Oraya sahip olacağız ve sahadaki tüm tehlikeli patlamamış bombaların ve diğer silahların sökülmesinden, yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağız." ifadesini kullanmıştı.

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