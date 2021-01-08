Euro
9.01
Dolar
7.34
BIST 100
1,522.24
Altın
1,916.01
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Trump'ın, danışmanlarıyla kendisi için 'özel af' çıkarmayı tartıştığı iddia edildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, danışmanlarıyla başkanlığının son gününde kendisi için "özel af" çıkarmayı konuştuğu öne sürüldü.

Islam Doğru   | 08.01.2021
Trump'ın, danışmanlarıyla kendisi için 'özel af' çıkarmayı tartıştığı iddia edildi

New York

New York Times’in, konu hakkında bilgisi olan iki kaynağa dayandırdığı haberinde, Trump'ın, 3 Kasım başkanlık seçimlerinden sonra danışmanlarıyla kendisi için "özel af" çıkarması durumunda yasal ve siyasi sonuçlarının ne olacağını değerlendirdiği belirtildi.

Haberde, Trump'ın kendisine özel af çıkarma konusunu, 5 Ocak’ta Georgia’da yapılan Senato seçimleri için eyalet sekreterini arayarak ‘sonuçları kendi lehine çevrilmesi’ adımı atması çağrısı ile 6 Ocak’ta destekçilerinin Kongreyi basma olayından sorumlu tutularak yargılanması gerektiği tartışmalarından sonra gündeme getirip getirmediğinin ise net olmadığı kaydedildi.

Uzmanlara göre, Trump'ın kendine özel af çıkarması "tehlikeli bir emsal" olur

Haberde görüşlerine yer verilen hukuk uzmanları, daha önce hiçbir ABD başkanının kendisi için "özel af kararnamesi" imzalamadığına dikkat çekerek, böyle olası bir uygulamanın sonraki başkanlar ve adalet sistemi için tehlikeli bir emsal teşkil edeceği uyarısında bulundu.

Trump’ın kendisi için çıkarabileceği özel affın mahkemeler tarafından tanınıp tanınmayacağının da ayrı bir tartışma konusu olacağını belirten uzmanlar, söz konusu başkanlık özel affının sadece federal suçlamaları kapsadığı, eyalet bazındaki suçlamaları ise içermediğine vurgu yaptı.

Şu ana kadar 89’u kendisi ile bağlantılı kişiler olmak üzere 94 "özel af" çıkaran Trump, kendisinden sonra kurulacak Biden hükümetinin ailesi hakkında soruşturma açabileceği endişesiyle çocukları Donald Jr., Eric ve Ivanka ile damadı Jared Kushner için de özel af çıkarabileceğini gündeme getirmişti.

Amerikan tarihinde, Gerald Ford tarafından 8 Eylül 1974’te özel af çıkarılarak yargılanması engellenen tek ABD başkanı, Watergate skandalı nedeniyle istifa eden Richard Nixon olmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail, mart sonuna kadar 16 yaş üstü tüm vatandaşlarını Kovid-19'a karşı aşılamayı planlıyor
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 200 bini geçti
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Sağlık Bakanı Koca: Aşılama için var gücümüzü kullanacağımızdan emin olunuz
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1,9 milyonu geçti

Benzer haberler

Trump'ın, danışmanlarıyla kendisi için 'özel af' çıkarmayı tartıştığı iddia edildi

Trump'ın, danışmanlarıyla kendisi için 'özel af' çıkarmayı tartıştığı iddia edildi

İngiltere Başbakanı Johnson, Kongre binasına saldırı nedeniyle Trump'ı kınadı

ABD Kongresi baskınının ardından Türkiye'ye gelen yolcular yaşadıklarını anlattı: Olaylara denk gelmemek için dua ettik

İranlı yetkililerden ABD'deki göstericileri kışkırtmakla suçlanan Trump'a 'haydut' ve 'deli' yakıştırması

İranlı yetkililerden ABD'deki göstericileri kışkırtmakla suçlanan Trump'a 'haydut' ve 'deli' yakıştırması
İngiltere İçişleri Bakanı Patel: Başkan Trump'ın yorumları doğrudan şiddete yol açtı

İngiltere İçişleri Bakanı Patel: Başkan Trump'ın yorumları doğrudan şiddete yol açtı
'ABD'de demokrasiyi hedef alan sivil ayaklanma girişiminin ardından sorunun çözülmesi memnuniyet verici'

'ABD'de demokrasiyi hedef alan sivil ayaklanma girişiminin ardından sorunun çözülmesi memnuniyet verici'