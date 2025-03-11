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Dünya

Trump'ın Ankara Büyükelçisi adayı Tom Barrack'ın ismi onay için Senato'ya gönderildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ankara Büyükelçisi olarak aday gösterdiği Colony Capital adlı yatırım şirketinin kurucusu Thomas (Tom) Barrack'ın adı, onay için ABD Senatosu'na gönderildi.

Mücahit Oktay  | 11.03.2025 - Güncelleme : 11.03.2025
Trump'ın Ankara Büyükelçisi adayı Tom Barrack'ın ismi onay için Senato'ya gönderildi

New York

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, aralarında ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi olması beklenen Barrack dahil, Cumhuriyetçi hükümetin çeşitli pozisyonlar için görevlendirmek istediği birçok kişinin isim listesi paylaşıldı.

Açıklamada, Trump'la yakın ilişkisi olduğu bilinen işadamı için "Colorado'dan Thomas Barrack, ABD'nin Türkiye Cumhuriyeti'ndeki Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi olacaktır." ifadesine yer verildi.

Barrack, Senato'dan onay alması durumunda resmen Ankara Büyükelçisi olarak görevine başlayacak.

Beyaz Saray'ın listesinde, Türkiye'nin dışında İtalya, Vatikan ve Portekiz gibi Avrupa ülkelerine atanması planlanan büyükelçi adaylarının adı da yer alıyor.

Tom Barrack kimdir?

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde doğup büyüyen 77 yaşındaki Barrack, Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde lisans eğitimini tamamladı, hukuk eğitimini de San Diego Üniversitesi'nde tamamladı.

1900 yılında Lübnan'ın Zahle kentinden ABD'ye göç eden Lübnanlı Hıristiyan göçmen bir ailenin torunu olan Barrack, babasının bakkal, annesinin sekreter olduğu Los Angeles'taki Culver City'de büyüdü.

Öğrencilik yıllarında rugby takımına girerek sporla ilgilenen Barrack, avukat olarak Suudi Arabistan'da çalıştı.

1980'lerde Reagan yönetiminde içişleri bakanlığı müsteşar yardımcısı olarak görev yapan Barrack, ABD'nin 40. Başkanı Ronald Reagan ile Kaliforniya'daki Rancho del Cielo bölgesinde komşuluk yaptı.

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