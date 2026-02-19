Dolar
43.77
Euro
51.75
Altın
4,987.35
ETH/USDT
1,967.60
BTC/USDT
66,910.00
BIST 100
13,958.42
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türk Kızılayının 21. İyilik Gemisi, Mersin Uluslararası Limanı'ndan uğurlanıyor
logo
Dünya

Trump yönetimi, ICE'ın mülteci statüsündekileri gözaltına alma yetkilerini genişletti

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesine (ICE) yasal statüdeki bazı mültecileri gözaltına alma konusunda geniş yetkiler tanıdı.

Aybüke İnal Kamacı  | 19.02.2026 - Güncelleme : 19.02.2026
Trump yönetimi, ICE'ın mülteci statüsündekileri gözaltına alma yetkilerini genişletti

Ankara

CBS News'ün haberine göre, ICE Direktör Vekili Todd Lyons ile Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS) Direktörü Joseph Edlow imzasıyla yayımlanan ve hükümet avukatlarınca federal mahkemeye sunulan 18 Şubat tarihli resmi bir belge ortaya çıktı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Belgede, ABD'ye yasal yollarla giriş yapan ancak bir yıl sonra yasal daimi ikamet statüsü olan yeşil kartı elde etmeyen mültecilerin gözaltına alınması konusunda ICE görevlilerine geniş yetkiler verildiği görüldü.

Buna göre, ülkeye geldikten bir yıl sonra kalıcı ikamet almamış mültecilerin dosyalarının yeniden incelenmesi ve değerlendirilmesi için devlet gözetimine geri dönmeleri gerekecek.

Bu kişiler, göçmenlik bürosuna görüşmeye gelerek gönüllü olarak devlet gözetimine dönebilecek ancak bunu yapmamaları halinde ICE'ın onları bulup gözaltına almaları gerekecek.

Federal yasa, mültecilerin ülkeye geldikten sonra bir yıl içinde yasal daimi ikamet statüsü olan yeşil kart başvurusu yapmasını zorunlu kılıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tekirdağ'ın "ramazan çöreği" coğrafi işaret aldı
Hatay'da Yeşilay, sanal kumar bağımlılığıyla mücadelede yüzde 81 başarı sağladı
Yozgat'ta sağanak nedeniyle debisi yükselen derenin üzerindeki köprü yıkıldı
Steadfast Dart-26 Tatbikatı'nda Türk ve İspanyol unsurlarınca tam kapsamlı amfibi gösterisi yapıldı
İzmir'de çöken istinat duvarıyla ilgili "acilen yeniden yapılmalı" raporu hazırlanmış
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Trump yönetimi, ICE'ın mülteci statüsündekileri gözaltına alma yetkilerini genişletti

Trump yönetimi, ICE'ın mülteci statüsündekileri gözaltına alma yetkilerini genişletti

ABD'de ICE'ın Microsoft'un bulut teknolojisine bağımlılığının arttığı belirlendi

ABD'li Kongre Üyesi, ICE'ın 2 aylık hasta bebeği ailesiyle sınır dışı ettiğini belirtti

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, sosyal medyada göçmenlik dairesini eleştirenlerin bilgilerini istedi

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, sosyal medyada göçmenlik dairesini eleştirenlerin bilgilerini istedi
ABD İç Güvenlik Bakanlığının "ICE karşıtı sosyal medya hesaplarıyla ilgili bilgi istediği" iddiası

ABD İç Güvenlik Bakanlığının "ICE karşıtı sosyal medya hesaplarıyla ilgili bilgi istediği" iddiası
New York Belediye Başkanı Mamdani, Filistinli öğrenci Kordia'nın serbest bırakılmasını istedi

New York Belediye Başkanı Mamdani, Filistinli öğrenci Kordia'nın serbest bırakılmasını istedi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet