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Dünya

Trump, Musk'ın DOGE kapsamında yaptığı işlerde "daha saldırgan" olmasını istedi

ABD Başkanı Donlad Trump, Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) yetkilisi Elon Musk'ın çalışmalarında "daha saldırgan" olması gerektiğini belirtti.

Mücahit Oktay  | 22.02.2025 - Güncelleme : 22.02.2025
Trump, Musk'ın DOGE kapsamında yaptığı işlerde "daha saldırgan" olmasını istedi

New York

Trump, Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda, Amerikan muhalefetinin yetkisini aşmakla eleştirdiği Musk'ı, daha agresif olmaya çağırdı.

DOGE kapsamında devlet kurumlarının teftişinin ve tasarrufunun sağlanması yönünde daha fazla çaba gerektiğini vurgulayan Trump, "Elon müthiş bir iş çıkarıyor. Ama daha saldırgan olmasını istiyorum." ifadesini kullandı.

Trump, "Unutmayın, kurtarılması gereken bir ülkemiz var. Ama onu sonunda her zamankinden daha büyük hale getirmemiz gerekiyor." sözlerini ekledi.

ABD Başkanı, "Amerika'yı yeniden büyük yapalım (MAGA)" sloganını yineledi.

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