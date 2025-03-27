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Dünya

Trump, Kongre'de koltuk kaybetmemek için BM Daimi Temsilci adayı Stefanik'i geri çekti

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliğine aday gösterdiği Elise Stefanik'in adaylığını, Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçi koltukları kaybetmemek için geri çektiğini duyurdu.

İslam Doğru  | 27.03.2025 - Güncelleme : 27.03.2025
Trump, Kongre'de koltuk kaybetmemek için BM Daimi Temsilci adayı Stefanik'i geri çekti

New York

Trump, duyuruyu Truth Social medya hesabından yaptı.

"Amerika öncelikli" gündemlerini ilerletmek için Kongre'deki her Cumhuriyetçi koltuğu korumaları gerektiğini belirten Trump, "En büyük müttefiklerimden biri olan Elise'den Kongre'de kalarak tarihi vergi kesintileri, harika işler, rekor ekonomik büyüme, güvenli sınır, enerji hakimiyeti, güç ile barış ve çok daha fazlasını sunmama yardım etmesini istedim." ifadesini kullandı.

Donald Trump, Stefanik'in Kongre'deki koltuğu için başka kimsenin aday olmasını istemediğini, BM'de iyi iş çıkarabilecek başkalarının da olduğunu vurgulayarak, Stefanik'in, Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçi liderlik ekibine katılacağını kaydetti.

Kasım ayında yeniden başkan seçildikten sonra Trump, New York'un Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Stefanik'i, ABD'nin BM Daimi Temsilcisi adayı olarak göstermişti.

ABD Temsilciler Meclisinde Cumhuriyetçiler 218 koltuğu elinde tutarken, Demokratlar ise 213 sandalyeye sahip bulunuyor.

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