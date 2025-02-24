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Dünya

Trump, kıymetli madenler anlaşmasını imzalamak üzere Zelenskiy'nin Beyaz Saray'a geleceğini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, kıymetli madenler anlaşmasını imzalamak üzere Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin bu hafta veya gelecek hafta Beyaz Saray'a geleceğini söyledi.

Hakan Çopur  | 24.02.2025 - Güncelleme : 24.02.2025
Trump, kıymetli madenler anlaşmasını imzalamak üzere Zelenskiy'nin Beyaz Saray'a geleceğini açıkladı

Washington DC

ABD Başkanı Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u Beyaz Saray'da ağırlarken, ikili Oval Ofis'te basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.

Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için hem Rusya hem Ukrayna tarafıyla görüşmelerin sürdüğünü ve Kiev yönetimiyle kıymetli madenler anlaşmasında sona geldiklerini kaydetti.

"Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşeceğim. Aslında bu hafta ya da gelecek hafta anlaşmayı imzalamak üzere gelebilir. Kendisiyle Oval Ofis'te görüşmeyi çok isterim, bu güzel olur. Şu anda anlaşma üzerinde çalışılıyor. Nihai anlaşmaya çok yakınız." ifadelerini kullanan Trump, söz konusu anlaşmanın hem ABD'ye hem de Ukrayna ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmelerin iyi sürdüğünü dile getiren Trump, "Rusya ile çok iyi görüşmeler yaptık. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmeye çalışıyoruz. Bence birkaç hafta gibi kısa bir sürede çok yol kat ettik." değerlendirmesini yaptı.

Trump ayrıca, "Üzerinde çalışılan anlaşmaya çok yaklaşıyoruz, paramızı belirli bir süre içinde geri alacağımız bir anlaşma yapmaya çok yakınız." ifadesini kullandı.

ABD olarak Ukrayna'ya "daha önce kimsenin yardım etmediği kadar" yardım ettiklerini savunan Trump, "Eğer ben başkan olmasaydım, Ukrayna şu anda hala barışı düşünemeyecek bir durumda olacaktı." dedi.

Fransa ile çok iyi ilişkilerinin olduğunu belirten Trump, bu ülke ile birçok ticari anlaşma yapacaklarını da sözlerine ekledi.

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