Trump, General Kellogg'u Ukrayna Özel Temsilcisi olarak atadı
ABD Başkanı Donald Trump, General Keith Kellogg'u Ukrayna Özel Temsilcisi olarak atadığını duyurdu.
Washington
ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, General Kellogg'un Ukrayna Özel Temsilcisi olarak Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve diğer Ukraynalı yetkililerle doğrudan görüşeceğini belirtti.
Trump, "Kendisi son derece saygın bir askeri uzman olan General Kellogg, onları iyi tanıyor ve birlikte çok iyi ilişkileri var." değerlendirmesini yaptı.
Donald Trump'ın daha önce "Rusya-Ukrayna Özel Temsilcisi" olarak atadığı Kellogg, Moskova yönetimi tarafından "Ukrayna'ya yakın pozisyonu" olduğu iddiasıyla müzakerelerde istenmemişti.
Trump, Özel Temsilcisi Witkoff'un Putin tarafından saatlerce bekletildiği iddiasını yalanladı
ABD Başkanı Donald Trump, Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından saatlerce bekletildiği iddiasının doğru olmadığını açıkladı.
Truth Social hesabından bir açıklama yapan Trump, Witkoff'un 9 saat bekletildiği iddiasını yazan medya kuruluşlarını "sahtekarlıkla" suçladı.
Trump, açıklamasında, "Dün geceki haberlerde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Özel Temsilcim Steve Witkoff'u dokuz saatten fazla beklettiğini okudum, oysa aslında hiç bekletilmedi." ifadesini kullandı.
Söz konusu haberi yapan kuruluşlara "yalan haber" diye tepki gösteren Trump, Witkoff ile Putin arasındaki görüşmenin çok verimli geçtiğini ifade etti.
Putin, perşembe günü Moskova'da Witkoff'u kabul etmişti.
Trump, Putin'le yaptığı son telefon görüşmesinin ardından dün, "Bu korkunç ve kanlı savaşın nihayet sona ermesi için çok iyi bir şans var." ifadesini kullanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.