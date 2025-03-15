Dolar
36.53
Euro
39.74
Altın
2,984.87
ETH/USDT
1,949.00
BTC/USDT
84,408.00
BIST 100
10,840.59
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Trump, General Kellogg'u Ukrayna Özel Temsilcisi olarak atadı

ABD Başkanı Donald Trump, General Keith Kellogg'u Ukrayna Özel Temsilcisi olarak atadığını duyurdu.

Hakan Çopur  | 15.03.2025 - Güncelleme : 15.03.2025
Trump, General Kellogg'u Ukrayna Özel Temsilcisi olarak atadı Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Washington

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, General Kellogg'un Ukrayna Özel Temsilcisi olarak Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve diğer Ukraynalı yetkililerle doğrudan görüşeceğini belirtti.

Trump, "Kendisi son derece saygın bir askeri uzman olan General Kellogg, onları iyi tanıyor ve birlikte çok iyi ilişkileri var." değerlendirmesini yaptı.

Donald Trump'ın daha önce "Rusya-Ukrayna Özel Temsilcisi" olarak atadığı Kellogg, Moskova yönetimi tarafından "Ukrayna'ya yakın pozisyonu" olduğu iddiasıyla müzakerelerde istenmemişti.

Trump, Özel Temsilcisi Witkoff'un Putin tarafından saatlerce bekletildiği iddiasını yalanladı

ABD Başkanı Donald Trump, Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından saatlerce bekletildiği iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

Truth Social hesabından bir açıklama yapan Trump, Witkoff'un 9 saat bekletildiği iddiasını yazan medya kuruluşlarını "sahtekarlıkla" suçladı.

Trump, açıklamasında, "Dün geceki haberlerde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Özel Temsilcim Steve Witkoff'u dokuz saatten fazla beklettiğini okudum, oysa aslında hiç bekletilmedi." ifadesini kullandı.

Söz konusu haberi yapan kuruluşlara "yalan haber" diye tepki gösteren Trump, Witkoff ile Putin arasındaki görüşmenin çok verimli geçtiğini ifade etti.

Putin, perşembe günü Moskova'da Witkoff'u kabul etmişti.

​​​​​​​Trump, Putin'le yaptığı son telefon görüşmesinin ardından dün, "Bu korkunç ve kanlı savaşın nihayet sona ermesi için çok iyi bir şans var." ifadesini kullanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'da Macaristan'ın 1848-49 Devrimi ve Bağımsızlık Savaşı'nı anma konseri düzenlendi
Hava sıcaklığı 35 ilde 30 dereceyi aştı
İstanbul'un 10 noktasında düne göre hava kirliliği değeri "iyi"den "orta"ya döndü
Osmaniye Kastabala Kuş Cenneti'nde çıkan yangına müdahale ediliyor
Sağlık Bakanı Memişoğlu, 81 ilin sağlık müdürüyle İstanbul'da buluştu

Benzer haberler

Trump, General Kellogg'u Ukrayna Özel Temsilcisi olarak atadı

Trump, General Kellogg'u Ukrayna Özel Temsilcisi olarak atadı

Trump, Amerika'nın Sesi'nin (VOA) bütçe ve personelini azaltma kararı aldı

Trump'tan ABD ordusuna Yemen'deki Husilere saldırı talimatı

Zelenskiy, barışa zorlamak için Rusya'ya yaptırımların artırılmasını istedi

Zelenskiy, barışa zorlamak için Rusya'ya yaptırımların artırılmasını istedi
Grönland'da yüzlerce kişi, Trump'ın "ilhak" açıklamasına tepki olarak ABD Konsolosluğuna yürüdü

Grönland'da yüzlerce kişi, Trump'ın "ilhak" açıklamasına tepki olarak ABD Konsolosluğuna yürüdü
Batılı askeri yetkililer, Ukrayna'da olası barış anlaşmasını görüşmek üzere toplanacak

Batılı askeri yetkililer, Ukrayna'da olası barış anlaşmasını görüşmek üzere toplanacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet