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Dünya

İtalya'da AB'ye destek mitingi düzenlendi

İtalya'nın başkenti Roma'da yaklaşık 30 bin kişinin katıldığı Avrupa Birliği'ne (AB) destek mitingi düzenlendi.

Barış Seçkin  | 15.03.2025 - Güncelleme : 16.03.2025
İtalya'da AB'ye destek mitingi düzenlendi Fotoğraf: Riccardo De Luca/AA

Roma

Başkentin önemli meydanlarından Popolo'da gazeteci Michele Serra'nın çağrısıyla düzenlenen Avrupa yanlısı mitinge, organizatörlere göre yaklaşık 30 bin kişi katıldı.

Muhalefetteki sol tandanslı partilerin temsilcileri, milletvekilleri ve belediye başkanları ile sanat ve medya dünyasının önde gelen isimlerinin de katıldığı mitingde, AB ve Ukrayna bayrakları açıldı.

Mitingde, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in yeniden silahlanma planına hem destek veren hem de karşı çıkan aktivistler ve siyasilerin bulunması dikkati çekti.

Mitingde yapılan konuşmalarda, AB'nin birçok konuda farklı düşünen insanların bulunduğu bir meydan olduğu ve her zaman güçlü olması gerektiği belirtildi.

Miting meydanında, AB'ye yönelik yaklaşımından dolayı ABD Başkanı Donald Trump'a tepki gösterilen dövizler açıldı.

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