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Dünya

Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çok iyi ilişkilerimiz var, o çok güçlü ve zeki biri

ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çok iyi ilişkileri olduğunu vurgulayarak "O, çok güçlü ve zeki biri." dedi.

Hakan Çopur  | 07.04.2025 - Güncelleme : 07.04.2025
Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çok iyi ilişkilerimiz var, o çok güçlü ve zeki biri

Washington

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinde, Türkiye'nin Suriye'deki rolünün önemini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çok iyi ilişkileri olduğunu vurgulayarak, "O, çok güçlü ve zeki biri." dedi.

Trump, Beyaz Saray'da ağırladığı İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşmesinde Suriye konusunda dikkat çekici açıklamalar yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilişkilerinin çok iyi olduğunu vurgulayan Trump, Türkiye'nin Suriye'deki rolünün de çok önemli olduğuna işaret etti.

ABD Başkanı, "Erdoğan adında bir adamla çok iyi ilişkilerim var. Basının, Erdoğan'ı sevmeme kızdığını biliyorum ama ben seviyorum, o da beni seviyor ve hiçbir sorunumuz olmadı." diye konuştu.

Türkiye'nin Suriye'de kimsenin yapamadığını yaptığını ifade eden Trump, "Erdoğan çok güçlü ve zeki bir adam. (Suriye'de) Başka kimsenin yapamadığı bir şeyi yaptı. Hakkını vermek lazım." dedi.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun "Suriye'de Türkiye ile sorunları olduğu" yönündeki ifadelerine de cevap veren Trump, "(Suriye konusunda) Türkiye ile yaşadığınız her sorunu çözebileceğimi düşünüyorum. (Netanyahu'yu işaret ederek) Siz makul olduğunuz sürece; bu konuda siz de biz de makul olmalıyız." değerlendirmesini yaptı.

Trump, "Türkiye ve lideriyle çok ama çok iyi bir ilişkim var ve bu sorunu çözebileceğimizi düşünüyorum. Şu anda bunun bir sorun olacağını sanmıyorum." şeklinde konuştu.


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