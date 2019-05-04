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Dünya

TRT Genel Müdürü Eren AA Gazze ofisine saldırıyı kınadı

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, "İnsanlığa karşı suç işlemeye devam eden İsrail'in Gazze’deki AA ofisini roketlerle hedef almasını şiddetle kınıyorum." dedi.

Bilal Acar   | 04.05.2019
TRT Genel Müdürü Eren AA Gazze ofisine saldırıyı kınadı

Ankara

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, İsrail ordusunun hava saldırısı düzenleyerek Anadolu Ajansı (AA) ofisinin de bulunduğu binayı vurmasını kınadı.

Eren, Twitter hesabından yayımladığı mesajda, "İnsanlığa karşı suç işlemeye devam eden İsrail ordusunun Gazze'deki Anadolu Ajansı ofisini roketlerle hedef almasını şiddetle kınıyorum. Etkili haberciliğiyle bir dünya markası olan, mazlumların sesini dünyaya duyuran Anadolu Ajansı ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

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