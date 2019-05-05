RTÜK Başkanı Şahin: İsrail Anadolu Ajansımızı hedef aldı lanetliyoruz
RTÜK Başkanı Şahin, "İsrail, saldırgan tutumunda sınır tanımayarak, gerçekleri dünyaya haykıran Anadolu Ajansımızı hedef aldı. Lanetliyoruz." dedi.
Ankara
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, "Geleneğini bozmayan İsrail, insanlığa karşı suç işlemeye devam ediyor. İsrail saldırgan tutumunda sınır tanımayarak, gerçekleri dünyaya haykıran Anadolu Ajansımızı hedef aldı. Lanetliyoruz." ifadelerini kullandı.
Şahin, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde içinde Anadolu Ajansının ofisinin de bulunduğu binayı vurmasına Twitter hesabından tepki gösterdi.
Ebubekir Şahin, "Geleneğini bozmayan İsrail, insanlığa karşı suç işlemeye devam ediyor. İsrail saldırgan tutumunda sınır tanımayarak, gerçekleri dünyaya haykıran Anadolu Ajansımızı hedef aldı. Lanetliyoruz. Geçmiş olsun Anadolu Ajansı." mesajını paylaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.