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UMED'den İsrail'e kınama

Uluslararası Medya Enformasyon Derneğinden, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde Anadolu Ajansı (AA) ofisinin de bulunduğu binayı hava harekatıyla vurması dolayısıyla kınama mesajı yayımlandı.

Bilal Acar   | 04.05.2019
UMED'den İsrail'e kınama

Ankara

Uluslararası Medya Enformasyon Derneğinden (UMED), İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde Anadolu Ajansı (AA) ofisinin de bulunduğu binayı hava harekatıyla vurması dolayısıyla kınama mesajı yayımlandı.

UMED'in Twitter hesabından yapılan paylaşımda, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde yer alan ve içinde Anadolu Ajansı ofisinin de bulunduğu binayı alçakça vurduğu hatırlatıldı.

UMED Kudüs temsilciliğinden, AA çalışanlarının saldırıdan sadece 3 dakika önce binayı boşalttıkları, can kayıplarının olmadığı ve ekipmanlarının ise saldırı sonucunda kullanılamaz hale geldiğine ilişkin bilgi edinildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gazze Şeridi'nde içinde Anadolu Ajansı ofisinin de bulunduğu binayı vuran siyonist İsrail'i kınıyoruz. Uluslararası hukuku ayaklar altına alan ve görevini yapan gazetecileri dahi hedef almaktan çekinmeyen İsrail'e karşı uluslararası toplumun ortak tavır almasını bekliyoruz.

Terör devleti İsrail'in, üyelerimizin de bulunduğu Anadolu Ajansı ofisinin bulunduğu binayı vurması cinnet halidir, insan hakkı ihlalidir, basına sansür girişimi ve evrensel hukuka ihanettir.

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) olarak İsrail'e karşı, 'hukuki girişimlerde bulunmak, gerekli kamuoyunu oluşturmak için' uluslararası basın örgütlerini birlikte hareket etmeye davet ediyoruz. Artık yeter."

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