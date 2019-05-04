Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AA'ya geçmiş olsun dileği
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'yı arayarak İsrail'in AA ofisinin bulunduğu binayı vurması dolayısıyla geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'yı arayarak, İsrail'in AA ofisinin bulunduğu binayı vurması dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.
Erdoğan, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde, içinde Anadolu Ajansının ofisinin de bulunduğu binayı hedef almasının ardından Kazancı'yı telefonla aradı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, olayla ilgili bilgi aldığı AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kazancı'ya "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.
İsrail'in Anadolu Ajansı'nın Gazze ofisine yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı şiddetle kınıyoruz.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) 4 Mayıs 2019
Türkiye ve Anadolu Ajansı, tüm bu saldırılara rağmen Gazze ve Filistin'in diğer bölgelerindeki İsrail terörünü ve zulmünü dünyaya haykırmaya devam edecektir.
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We strongly condemn Israel’s attack against Anadolu Agency’s office in Gaza.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) 4 Mayıs 2019
Turkey and Anadolu Agency will continue to tell the world about Israeli terrorism and atrocities in Gaza and other parts of Palestine despite such attacks.