Euro
6.36
Dolar
5.77
BIST 100
103,972.40
Altın
1,453.55
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail’in Gazze’ye hava saldırısı devam ediyor

İsrail ordusu sabah saatlerinden itibaren Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına düzenlediği hava saldırılarını sürdürürken, İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri de İsrail askeri birliğini hedef aldığını duyurdu.

Esat Fırat   | 12.11.2019
İsrail’in Gazze’ye hava saldırısı devam ediyor

Kudüs

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne sabah saatlerinde başlattığı hava saldırılarını sürdürüyor.

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir bina ile kentteki bir tarım arazisini ve orta bölgelerdeki Nuseyrat Mülteci Kampı’nda Filistin direniş gruplarına ait askeri bir noktayı hedef aldı.

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı şu ana kadar İsrail’in son saldırısında ölü veya yaralı olduğuna ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Kudüs Seriyyeleri İsrail askerlerini hedef aldı

Öte yandan Filistin İslami Cihad Hareketi’nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri ise Gazze Şeridi’nin doğusunda konuşlu İsrail askeri birliğini hedef aldı.

Kudüs Seriyyelerinden yapılan yazılı açıklamada, Seriyyelere bağlı topçu birliğinin akşam saatlerinde Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentinin doğusunda bulunan İsrail askeri birliğine havan toplu saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu operasyonun “İsrail’in Filistin halkına yönelik saldırılarına karşı direnişin bir hak olduğu ilkesi” çerçevesinde yapıldığı vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Mücahitlerimiz işgal ordusunun saflarında ölü ve yaralıların olduğunu teyit etti. Ayrıca düşman uçaklarının da bölgeye iniş yaptığı görüldü."

İsrail ordusundan söz konusu saldırıya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Gerginlik tırmanıyor

İsrail ordusu daha önce yaptığı açıklamada, Gazze'nin doğusunda İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyelerinin önde gelen komutanlarından Beha Ebu'l Ata'nın bulunduğu eve saldırı düzenlediklerini duyurmuştu. Saldırıda Ebu'l Ata ile eşi Esma Ebu’l Ata hayatını kaybetmişti.

Ayrıca Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği hava saldırısında Muhammed Atiyye Hammude (20) ile Zeki Muhammed Adnan Ganame (25) ile İbrahim Dabus’un (26) yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Ebu'l Ata'nın ölümünün ardından, başta Tel Aviv olmak üzere İsrail'in birçok bölgesine Gazze'den roket atılmıştı.

Atılan roketler nedeniyle Tel Aviv'in yanı sıra İsrail'in güneyindeki birçok bölgede okullar tatil edilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
F-35 krizinin uluslararası hukuk boyutu
Yeni toplumsal hareketler ve stratejik iletişim
Bolivya’da siyasal darbe
Nijerya’nın eğitim meselesi ve işkence iddiaları
Fransa medyasının Türkiye standartları: Yalan, çarpıtma, sansür

Benzer haberler

İsrail’in Gazze’ye hava saldırısı devam ediyor

İsrail’in Gazze’ye hava saldırısı devam ediyor

Filistin direniş gruplarından 'İsrail bedel ödeyecek' açıklaması

İsrail'in güneyinde gergin bekleyiş sürüyor

'İsrail işgal topraklarında ürettiği malları etiketlemeli'

'İsrail işgal topraklarında ürettiği malları etiketlemeli'
İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu: 5 ölü

İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu: 5 ölü
İslami Cihad'ın komutanlarından Ebu'l Ata'ya suikast

İslami Cihad'ın komutanlarından Ebu'l Ata'ya suikast