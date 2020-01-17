Euro
6.53
Dolar
5.86
BIST 100
121,281.70
Altın
1,555.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP Parti Meclisi Toplantısının açılışında konuşuyor
logo
Dünya

İsrail polisi Mescid-i Aksa'da cemaate saldırdı

İsrail polisi, sabah namazı sonrası işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'yı basarak cemaate saldırdı.

Mustafa Deveci   | 17.01.2020
İsrail polisi Mescid-i Aksa'da cemaate saldırdı

Kudüs

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, çok sayıda Filistinli, İsrail'in Kudüs'teki kutsal mekanlara yönelik ihlallerine dikkati çekmek için sabah namazını Mescid-i Aksa'da kıldı. 

Filistinliler, namazın ardından tekbir ve sloganlar eşliğinde Harem-i Şerif'in avlusunda yürüdü.

                    

Bu sırada Mescid-i Aksa'yı basan çok sayıda İsrail polisi, cemaate saldırarak, bazılarını darbetti.

İsrail güçleri, daha sonra Mescid-i Aksa'da bulunan cemaati zorla dışarı çıkardı.

Öte yandan İsrail polisinden yapılan açıklamada, "Bugünkü sabah namazında Kudüs'teki 'Tapınak Tepesi'nde' (Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya verdiği isim) toplanan çok sayıda kişi rahatsızlığa neden oldu ve ulusal sloganlar attı. Polis de rahatsızlık verenleri dağıttı." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran yol ayrımında
NATO’nun yeni tehdit algısı ve Çin
Libya’nın jeo-stratejik önemi ve Türkiye-Libya ilişkilerinin arka planı
Körfez diken üstünde
İrlanda'da seçime ekonominin damga vurması bekleniyor

Benzer haberler

İsrail polisi Mescid-i Aksa'da cemaate saldırdı

İsrail polisi Mescid-i Aksa'da cemaate saldırdı

İsrail hava saldırısıyla Gazze'yi vurdu

İsrail biri parlamento üyesi 5 Finlandiya vatandaşını gözaltına aldı

Kaşıkçı cinayetinde adı geçen İsrailli firmanın davası basına kapalı görüldü

Kaşıkçı cinayetinde adı geçen İsrailli firmanın davası basına kapalı görüldü
Filistin: Netanyahu iktidara tekrar gelirse müzakere olasılığı neredeyse sıfır

Filistin: Netanyahu iktidara tekrar gelirse müzakere olasılığı neredeyse sıfır
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı