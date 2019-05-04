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Dünya

İsrail'in saldırısında Yardımeli Derneğinin Gazze ofisi de bombalandı

Yardımeli Derneği, İsrail'in, Anadolu Ajansının Gazze ofisine yönelik saldırısının ardından, derneklerinin Gazze ofisinin bulunduğu binayı da bombaladığını duyurdu.

Semra Orkan   | 04.05.2019
İsrail'in saldırısında Yardımeli Derneğinin Gazze ofisi de bombalandı

İstanbul

Yardımeli Derneği, İsrail'in, Anadolu Ajansının (AA) Gazze ofisine yönelik saldırısının ardından, derneklerinin Gazze ofisinin bulunduğu binayı da bombaladığını duyurdu.

Dernekten yapılan açıklamada, İsrail'in bugün Gazze'ye yönelik saldırı gerçekleştirdiği belirtilerek, "Anadolu Ajansının bulunduğu binanın ardından, Yardımeli Derneğinin Gazze ofisinin bulunduğu bina da bombalarla vuruldu." denildi.

Ofis çalışanlarının olmadığı anda gerçekleşen bombalama sonucu, binanın diğer sakinleri arasından 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirilen açıklamada, binanın yerle bir olduğu ve eşyaların kullanılamaz hale geldiği kaydedildi.

Açıklamada, enkazdaki çalışmalarının devam ettiği ve yaralıların da sağlık merkezlerine ulaştırıldığı aktarılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Dernek, Gazze Ofisi Müdürü Hani El Aga, bombalanan ofis binasının önünde çalışmalara nezaret etmekte ve tüm ofis çalışanları ile birlikte ekiplere yardımcı olmaktadır. İsrail, Gazze'ye yapılan yardımlardan ve desteklerden rahatsızlığını her durumda ifade etmekteydi ama yapılan bu son saldırı, saldırgan ve zalim yüzünü bir kez daha ortaya çıkarmıştır. Ne bu saldırılar, ne de bundan sonra gelecek saldırılar bizi yolumuzdan alıkoymayacaktır. Tüm gücümüzle ve imkanlarımızla Gazzeli kardeşlerimizin yanında olacağımızı bir kez daha dünyaya ilan ediyoruz. 2 milyon insanın yaşadığı Gazze'ye yönelik ambargo ve abluka uygulamalarını son zamanlarda artıran İsrail, havadan ve karadan saldırılarına devam etmektedir."

Açıklamada, ramazan öncesi Gazze'ye yapılan saldırıların şiddetle kınandığı vurgulanarak, "Gerek BM'nin, gerekse İslam İşbirliği Teşkilatının ve İslam ülkelerinin İsrail'e yönelik gerekli yaptırımların yapılması hususunda girişimlerde bulunmaları gerekmektedir. Bombalama sonucu şehit olan Gazzeli kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara ve ailelerine acil şifalar niyaz ederiz." denildi.

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