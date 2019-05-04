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Dünya

Medya İşçileri Sendikası İsrail'in saldırısını kınadı

Medya İşçileri Sendikasından, "Anadolu Ajansına ve çalışanlarına yapılan saldırı, özgür basına ve kitlelerin haber alma hürriyetine yapılmış bir saldırıdır." açıklaması yapıldı.

Buket Güven   | 04.05.2019
Medya İşçileri Sendikası İsrail'in saldırısını kınadı

Ankara

Medya İşçileri (Medya İş) Sendikasından, "Anadolu Ajansına ve çalışanlarına yapılan saldırı, özgür basına ve kitlelerin haber alma hürriyetine yapılmış bir saldırıdır." açıklaması yapıldı. 

Medya İş Sendikası, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde Anadolu Ajansı ofisinin de bulunduğu binayı hava harekatıyla vurması dolayısıyla kınama mesajı yayımladı. 

İsrail’in saldırılarının, medya kuruluşlarına, basın özgürlüğüne, dünyanın haber alma hakkına yöneldiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İsrail ordusu, Anadolu Ajansının Gazze'de bulunan ofisine bugün akşam saatlerinde bir hava saldırısı yapmıştır. Anadolu Ajansına ve çalışanlarına yapılan bu saldırı, özgür basına ve kitlelerin haber alma hürriyetine yapılmış bir saldırıdır. İsrail'in sivillere, çocuk, kadın ve yaşlılara yönelik saldırılarına bir yenisi eklenmiş ve artık saldırılar medya kuruluşlarına, basın özgürlüğüne, dünyanın haber alma hakkına yönelmiştir. Ülkemizdeki ve dünyadaki tüm basın kuruluşlarını İsrail saldırganlığı karşısında net bir tutum sergilemeye, ortak tepki vermeye ve dayanışmaya davet ediyoruz."

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