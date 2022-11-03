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Dünya

Tokyo'nun doğusunda 5 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun doğusundaki Çiba eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ahmet Furkan Mercan   | 03.11.2022
Tokyo'nun doğusunda 5 büyüklüğünde deprem

Tokyo

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Çiba'nın kuzeybatısında yerel saatle 19.04'te 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

70 kilometre derinlikte kaydedilen depremin ardından "dev dalga" uyarısı yapılmadı.

Sarsıntı, başkent geneli ile çevresindeki Saitama, Kanagawa ve İbaraki eyaletlerinde hissedildi.

Çiba eyaleti, Pasifik Okyanusu kıyısında yer alıyor.

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