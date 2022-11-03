Tokyo'nun doğusunda 5 büyüklüğünde deprem
Japonya'nın başkenti Tokyo'nun doğusundaki Çiba eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tokyo
Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Çiba'nın kuzeybatısında yerel saatle 19.04'te 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
70 kilometre derinlikte kaydedilen depremin ardından "dev dalga" uyarısı yapılmadı.
Sarsıntı, başkent geneli ile çevresindeki Saitama, Kanagawa ve İbaraki eyaletlerinde hissedildi.
Çiba eyaleti, Pasifik Okyanusu kıyısında yer alıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.