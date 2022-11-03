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Dünya

Kremlin: Türkiye’nin tahıl anlaşmasının yeniden başlamasındaki varlığı, anlaşmalara olan güvenin ana faktörüdür

Dmitri Chirciu   | 03.11.2022
Kremlin: Türkiye’nin tahıl anlaşmasının yeniden başlamasındaki varlığı, anlaşmalara olan güvenin ana faktörüdür

Moskova

Kremin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye’nin tahıl anlaşmasının yeniden başlamasındaki varlığının anlaşmalara olan güvenin ana faktörü olduğunu belirterek, "Ankara ve bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk diplomatları ile ordu mensupları tarafından yürütülen çalışmalar büyük övgüye layıktır." dedi.

Peskov, Ukrayna’dan tahıl sevkiyatına yönelik anlaşmaya dair gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın söz konusu anlaşmaya dönmesi ile ilgili süreçteki Türkiye'nin rolünü değerlendiren Peskov, "Ankara ve bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk diplomatları ile ordu mensupları tarafından yürütülen çalışmalar büyük övgüye layıktır. Türkiye’nin tahıl anlaşmasının yeniden başlamasındaki varlığı, anlaşmalara olan güvenin ana faktörüdür." dedi.

Peskov, söz konusu anlaşmanın 19 Kasım'da sona ereceğine dikkati çekerek, "Anlaşmanın uzatılması konusunu resmi kanallar üzerinde görüşmemiz gerekecek. Anlaşmanın süresi henüz sona ermedi. Anlaşmanın uzatılması konusunda karar alınırken, bunun uygulanmasının etkinliğini değerlendirmemiz gerekecek." diye konuştu.

Tahıl anlaşması

Türkiye, Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında 22 Temmuz'da tahıl sevkiyatı anlaşması yapılmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı, 29 Ekim'de Ukrayna'nın, ilhak edilen Kırım'daki Sivastopol kentinde bulunan Rus savaş ve sivil gemilerine yönelik saldırı düzenlediğini açıklamıştı. Aynı gün, Rusya, Ukrayna'dan tahıl ürünlerinin çıkışına ilişkin anlaşmayı süresiz olarak askıya aldığını bildirmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov da dün yaptığı açıklamada, BM katılımı ve Türkiye'nin desteği sayesinde tahıl anlaşmasıyla ilgili Ukrayna tarafından gerekli yazılı garantileri aldıklarını belirterek, "Rusya, aldığı garantileri yeterli buldu, tahıl anlaşmasındaki katılımına devam edecek." ifadelerini kullanmıştı.

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