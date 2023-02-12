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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan deprem bölgesine yapılan sevkiyata ilişkin açıklama

Semra Orkan   | 12.02.2023
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan deprem bölgesine yapılan sevkiyata ilişkin açıklama

İstanbul

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentten deprem bölgesine yapılan sevkiyata ilişkin açıklamada bulundu.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saat 21.00 itibarıyla İstanbul'dan toplam 469 uçak, 86 kargo uçağı, 3 gemi, 4 tren, 38 bin 234 personel ve AFAD gönüllüsü, 9 milyon 116 bin 802 battaniye, 528 bin 249 ısıtıcı ve soba ile 283 konteynerin başta Hatay olmak üzere deprem bölgelerine sevk edildiğini duyurdu.

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