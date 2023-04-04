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Dünya

Togg T10X Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e teslim edildi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e Türkiye'nin küresel mobilite markası Togg'un T10X akıllı cihazı törenle teslim edildi.

Ruslan Rehimov  | 04.04.2023 - Güncelleme : 04.04.2023
Togg T10X Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e teslim edildi

Bakü

Başkent Bakü'ye hakim Dağüstü Park'ta düzenlenen törene Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Togg Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Tuncay Özilhan ve Bülent Aksu ile Yönetim Kurulu Üyesi Murat Yalçıntaş, Togg Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı katıldı.

Bakan Varank, Aliyev'e Togg'un özel teslimat kutusu içerisinde anahtarını verdi.

Varank, Türkiye'den ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan selam getirdikleri ifade ederek "İkinci aracı size teslim etmiş oluyoruz. Türk halkı, Azerbaycan'a ikinci aracın teslim edilmesinden çok memnun. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah güzel günlerde kullanırsınız." dedi.

Togg Yönetim Kurulu ise Aliyev için özel hazırlanan Devrim otomobili ve Togg’un kompozisyonundan oluşan bir eser takdim etti.

Togg Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Aliyev'e Devrim otomobilinin kısa hikayesini anlattı, Türk halkının selamını iletti.

Aliyev, direksiyon başına geçerek Togg'la Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisine geçti. Araçta Aliyev'in yanında Bakan Varank, arkada ise Hisarcıklıoğlu, Özilhan ve Karakaş oturdu.

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