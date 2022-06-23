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Dünya

TİKA'dan Pakistan'ın resmi haber ajansının Urduca yayın birimine destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Pakistan'ın resmi haber ajansı "Associated Press of Pakistan (APP)"nın Urduca yayın birimini, modern teçhizatla donatarak destekledi.

Muhammet Nazım Taşcı   | 23.06.2022
TİKA'dan Pakistan'ın resmi haber ajansının Urduca yayın birimine destek Fotoğraf: Muhammed Semih Uğurlu/AA

İslamabad

APP'nin başkent İslamabad'daki genel merkezinde gerçekleşen açılışa, Pakistan Bilgi ve Yayıncılık Bakanı Meryem Aurangzeb, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul, TİKA İslamabad Koordinatörü Muhsin Balcı ve davetliler katıldı.

Bakan Aurangzeb, burada yaptığı açıklamada, Türkiye’nin yardımıyla APP’nin modern bir birime kavuşmasının çok önemli olduğunu belirterek, Türkiye’nin pek çok alanda Pakistan’a verdiği desteklere işaret etti.

Aurangzeb, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pakistan'ın önemli bir dostu olduğunu dile getirerek, Türkiye ve TİKA'ya verdikleri destek için teşekkür etti.

Büyükelçi Yurdakul ise Türkiye ve Pakistan’ın medya başta olmak üzere birçok alanda iş birliği yaptığını vurgulayarak, günün trendlerini ve teknolojilerini yakalamanın önemine dikkati çekti.

TİKA Koordinatörü Balcı da AA muhabirine yaptığı açıklamada, APP'nin Urduca yayın biriminin teknik kapasitesini geliştirdiklerini ve mevcut teçhizatı güncel teknolojik cihazlarla değiştirdiklerini söyledi.

Balcı, projenin tamamlanmasıyla APP'nin Urduca yayın biriminin daha modern bir araç ve teçhizata kavuştuğunu dile getirerek, söz konusu birimin tadilatının da yapıldığını kaydetti.

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