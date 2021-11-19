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Dünya

TİKA tarafından tadilatı yapılan Kırgızistan Milli Tarih Müzesi ziyarete açıldı

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'in en önemli simgelerinden olup başkentin ana meydanında bulunan Kırgızistan Milli Tarih Müzesi, 5,5 yıl aradan sonra törenle ziyarete açıldı.

Nazir Aliyev Tayfur   | 19.11.2021
TİKA tarafından tadilatı yapılan Kırgızistan Milli Tarih Müzesi ziyarete açıldı

Bişkek

Başkent Bişkek'te, eski Sovyetler Birliği döneminde inşa edilen Milli Tarih Müzesinin dış cephe tadilatı ve çevre düzenlemesi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından yapıldı.

Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanı Azamat Camankulov, törende yaptığı konuşmada, siyasi ve ekonomik nedenlerden dolayı Milli Tarih Müzesinin açılışının uzadığını belirterek "Bugün milletin yüzü olan tarih müzesini açmaya hazırız." dedi.

Müzenin restorasyonunun iki etapta sürdüğünü anlatan Camankulov, "Müzenin önce dış cephe tadilatı ve çevre düzenlemesi yapıldı. Daha sonra iç konsepti hayata geçirildi. Müzenin dış cephe tadilatı ve çevre düzenlemesine katkı sağlayan Türkiye devletine ve TİKA'ya kendi ve Kırgızistan hükümeti adına çok teşekkür ediyorum." dedi.

Camankulov, müzenin açılış törenine katılan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Danışmanı Arslan Koyçiyev ile Milli Tarih Müzesinin açılışını yaptı.

Müzeyi ziyaret eden Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Rektör Vekili Asılbek Kulmırzayev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yenilenen müzenin iç konseptinin değiştiğini ve derinleştiğini belirterek "Milli Tarih Müzesi'nin yenilenmesine ve yapılanmasına katkıda bulunan kardeş Türkiye Cumhuriyetine ve Türkiye hükümeti adına çok büyük işler yapan TİKA'ya çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Milli Tarih Müzesi, 2016 yılının başında tadilat nedeniyle ziyarete kapatılmıştı.

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