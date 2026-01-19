Dolar
Dünya

Terör örgütü YPG/SDG, Rakka’da bazı DEAŞ'lıların da tutulduğu hapishaneyi devretmemek için orduyla çatışıyor

Suriye’nin Rakka ilinde bazı DEAŞ'lı teröristlerin de tutulduğu Aktan Hapishanesi’ni devretmek istemeyen YPG/SDG’li teröristler Suriye ordusuyla çatışıyor.

Muhammed Karabacak  | 19.01.2026 - Güncelleme : 19.01.2026
Terör örgütü YPG/SDG, Rakka’da bazı DEAŞ'lıların da tutulduğu hapishaneyi devretmemek için orduyla çatışıyor Fotoğraf: Izz Aldien Alqasem/AA

Raqqa

AA ekibinin görüntülediği hapishane, Rakka kent merkezinin 10 kilometre kuzeydoğusunda yer alıyor.

AA’nın güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, ordu güçleri gündüz saatlerinde devralmak üzere hapishane çevresine ulaştıklarında YPG/SDG’li terörsitler tarafından ateş açıldı.

Ordu yetkililerinin devir işleminin yapılması talebine olumlu yanıt vermeyen örgüt mensuplarıyla zaman zaman şiddetlenen çatışmalar akşam saatlerinde aralıklarla devam etti.

Teröristlerle çatışmalar sürerken, 30 kadar YPG/SDG elebaşı ile bazı devrik rejim unsurlarının da ordu operasyonlarından kaçarak bu hapishaneye sığındığı ve halen içerde oldukları öğrenildi.

Hapishanede konuşlanarak orduyla çatışmaya girenlerin toplam sayısının ise 300’ü bulduğu bildiriliyor.

Hapishanede alıkonanların büyük bölümünün ise DEAŞ'lı teröristlerin dışındaki kimseler oluşturuyor.

Bunlar arasında örgüte muhalif görülen ya da keyfi olarak alıkonan çok sayıda sivilin de bulunduğu biliniyor.

Rakka’daki yerel kaynaklar terör örgütü YPG/SDG'nin birçok kişiyi gerekçe göstermeden DEAŞ'lı olmakla suçlayarak alıkoyduğunu belirtiyor.

Ordu birlikleri, hapishaneyi kuşatma altında tutmaya devam ediyor.

