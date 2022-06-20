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Dünya

Terör örgütü PKK/YPG yandaşları, İsveç'in Göteborg kentinde gösteri yaptı

İsveç'in Göteborg kentinde Götaplatsen Meydanı'nda toplanan bir grup terör örgütü yandaşı, İsveç'in Türkiye'ye silah ambargosu uygulaması talebiyle gösteri düzenledi.

Atila Altuntaş   | 20.06.2022
Terör örgütü PKK/YPG yandaşları, İsveç'in Göteborg kentinde gösteri yaptı

Stockholm

Gösteride terör örgütü PKK/YPG'yi simgeleyen paçavralar taşınırken, terör örgütü elebaşı Öcalan'ın posterleri açıldı.

Şehir merkezinde yürüyüş yapan terör örgütü yandaşlarının eylemi 2 saat sürdü.

Bir toplantıdan dönen Farklı Renkler Partisi (Nyans) Genel Başkanı Mikail Yüksel, şahit olduğu eylemi görüntüleyerek tepki gösterdi. Yüksel, yaptığı açıklamada, İsveç hükümeti Türkiye ile masada pazarlık yaparken, terör örgütü yandaşlarının burada rahat bir şekilde gösteri yapabildiğine işaret ederek, "İsveç hükümeti PKK'yı terör örgütü kabul ettiğini söylüyor, fakat iki yüzlü bir politika uyguluyor." dedi.

Yüksel, İsveçli bir politikacı olarak polis gözetiminde yapılan eylemi kınadığını belirtti.

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