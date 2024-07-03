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Dünya

Terör örgütü PKK, Irak'ın kuzeyindeki Dergele köyünü ateşe verdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK mensuplarının, Irak'ın kuzeyinde yer alan Dergele ve Miska köylerindeki mühimmat depolarını havaya uçurarak, Dergele köyünü tamamen ateşe verdiğini bildirdi.

Utku Şimşek  | 03.07.2024 - Güncelleme : 03.07.2024
Terör örgütü PKK, Irak'ın kuzeyindeki Dergele köyünü ateşe verdi

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki köylere giren ve sivilleri kalkan olarak kullanarak Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerine havan atışı gerçekleştiren teröristlerin, yerlerinin tespit edilememesi için ormanları ateşe vermeye başladığı belirtildi.

PKK'lı teröristlerin kaçacak yerlerinin kalmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"PKK'lı teröristler, şimdi de Dergele ve Miska köylerindeki mühimmat depolarını havaya uçurdu. Köylülerin hayatını hiçe sayarak köy içindeki mühimmat depolarını patlatan teröristler, Dergele köyünü ise tamamen ateşe verdi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ise masum sivillere, çevreye ve doğaya zarar gelmemesi için operasyonlarına dikkatli şekilde devam ediyor. Teröristler ne yaparsa yapsın kendilerini bekleyen sondan kurtulamayacak."

Açıklamada, terör örgütü PKK mensuplarının köylerde mühimmat depolarını ateşe verdiği anlara ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

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