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Dünya

Teksas'taki okul saldırısında yaralı kurtulan öğretmen, polisi "korkaklıkla" suçladı

ABD’nin Teksas eyaleti Uvalde kasabasında 19 öğrenci ile 2 öğretmenin öldürüldüğü saldırıdan yaralı kurtulan öğretmen, zamanında müdahale etmeyen polisleri korkaklıkla suçladı.

Islam Doğru   | 07.06.2022
Teksas'taki okul saldırısında yaralı kurtulan öğretmen, polisi "korkaklıkla" suçladı

New York

ABC Televizyonuna konuşan öğretmen Arnulfo Reyes, polisler için, "Onlar korkak. Orada oturdular ve toplumumuz için hiçbir şey yapmadılar. Saldırgana müdahale etmeleri çok uzun sürdü, onları asla affetmeyeceğim." dedi.

Sınıfında bulunan 11 çocuğun öldürüldüğünü göz yaşları içinde anlatan Reyes, saldırı sırasında polis tarafından terkedildiklerini hissettiklerini aktardı.

Reyes, polislere, “Çok öfkeliyim, her şeyden öte, kurşun geçirmez yeleğiniz var, benim hiçbir şeyim yoktu. Siz korumak ve savunmakla yükümlüsünüz. Bu eylemlerinizin hiçbir mazereti yok. Ve sizi asla affetmeyeceğim, asla affetmeyeceğim." şeklinde seslendi.

Polis, zamanında müdahale etmemekle eleştiriliyordu

Uvalde polisi, saldırgan okula girdikten sonra dışarıda bekleyen ailelerin yalvarış ve ısrarına rağmen, 1 saat 17 dakika boyunca müdahale etmemekle eleştiriliyordu.

Teksas Halk Güvenliği Departmanı Direktörü Steven McCraw, daha sonra düzenlediği basın toplantısında eleştirilere cevap vermiş, olay yerindeki komuta merkezinin "çocukların risk altında olmadığını" düşündüğünü, bu nedenle taktik timleri beklediğini söylemişti.

McCraw "O sırada olay yeri komutanı, aktif bir saldırgan durumundan barikatların ardına sığınmış bir bireye geçildiğine inanıyordu. Ancak eldeki bilgilere göre, açıkça o sınıftaki çocuklar risk altındaydı ve saldırgan da hala aktifti. Bu yanlış bir karardı." ifadesini kullanmıştı.

Teksas Senatörü Roland Gutierrez de olay anında sınıftan öğrencilerin acil hat 911'e yaptığı aramaların, okulun etrafındaki ekipleri komuta eden amire iletilmediğinin tespit edildiğini belirtmiş, iletişim kopukluğunu "sistem başarısızlığı" olarak nitelemişti.

Olay

AR-15 tipi otomatik saldırı silahı ile 24 Mayıs'ta Uvalde kasabasındaki Robb İlkokulu'na saldırı düzenleyen 18 yaşındaki Salvador Ramos, birbirine bitişik iki sınıfta 19 çocuk ve 2 öğretmeni vurarak öldürmüştü.

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