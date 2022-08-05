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Dünya

Tayvan, Pelosi'nin ziyareti sırasında siber saldırılara maruz kaldı

Tayvan'da bir dizi kurum ve altyapının web sitelerinin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyareti nedeniyle son birkaç gündür siber saldırılara maruz kaldığı ve bazı saldırıların Çin'den gelen yazılımları içerdiği bildirildi.

Muhammet Tarhan   | 05.08.2022
Tayvan, Pelosi'nin ziyareti sırasında siber saldırılara maruz kaldı

Ankara

Taiwan News internet sitesinin haberine göre, Tayvan'da Başkanlık Ofisi, Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı, Tayvan Taoyuan Uluslararası Havalimanı, Tayvan Demiryolları İdaresi ve Tayvan Enerji Şirketi'nin web siteleri veya sistemleri, 2 Ağustos'tan bu yana saldırılarda artışla karşılaştı.

Yetkililer, saldırıların bazılarının Çin ve Rusya'dan yapıldığını tespit etti.

Siber saldırıdan etkilenen web siteleri, geçici olarak kullanılamaz hale geldi.

Tayvan kurumlarının müdahalesi sonrası söz konusu siteler, yeniden hizmet vermeye başladı.

Tayvan Dijital Bakanı Audrey Tang, Pelosi'nin Ada'yı ziyaret ettiği 2 Ağustos'ta bazı hükümet web sitelerinin trafiğinde normal oranın 23 katı bir artış görüldüğünü, ancak olaya zamanında müdahale edildiğini açıkladı.

Tayvan Ulusal İletişim Komisyonu (NCC) ise, Pelosi karşıtı mesajları göstermek için "hacklenen" bazı 7-Eleven mağazalarındaki dijital tabelalara ve bir tren istasyonuna yapılan incelemelerde anlaşmalı şirketler tarafından işletilen reklam sistemlerinde Çin yazılımı bulduğunu bildirdi.

NCC, işletmeleri, sistemlerini arka kapı saldırılarına karşı savunmasız hale getirebilecek Çin yazılımlarını kullanırken dikkatli olmaya çağırdı.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi ve 5 kişilik Kongre heyetini taşıyan uçak, Çin'in tehditlerine rağmen 2 Ağustos'ta Tayvan'a ulaşmıştı. ABD ile Çin arasında gerilime sebep olan ziyaret, Pekin'in tepkisini çekmişti.

Tayvan'ı kendi topraklarının parçası kabul eden Pekin, ziyareti "egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün ihlali" olarak gördüğü ve sert karşı tedbirler alacağı uyarısında bulunmuştu.

Çin, Pelosi'nin ziyaretini gerekçe göstererek, Ada çevresinde "bir dizi askeri tatbikat" başlatmıştı.

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