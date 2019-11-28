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Dünya

Tata Steel, İngilitere'de bin kişiyi işten çıkarıyor

Hintli çelik üreticisi Tata Steel, İngiltere'deki operasyonlarında bin kişinin işine son verileceğini açıkladı.

Gökhan Kurtaran   | 28.11.2019
Tata Steel, İngilitere'de bin kişiyi işten çıkarıyor

Londra

Tata Steel'den yapılan açıklamada, İngiltere'deki operasyonlarda bin kişinin işine son verileceği, bunların 3'te 2'sinin yönetici ve ofis çalışanlarından olacağı kaydedildi. 

Tata Steel Avrupa Üst Yöneticisi Henrik Adam, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Şirketimiz, dünya hızla değişirken yerinde sayamaz. Hızlı bir şekilde adapte olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

İngiltere'de çelik sektörü çalışanlarını temsil eden Community Sendikası'nın Genel Sekreteri Roy Rickhuss da böyle bir duyurunun Noel'e birkaç hafta kala yapılmasının tamamen "skandal" olduğunu belirtti.

Halihazırda İngiltere'de 8 bin 385 kişiyi istihdam eden Tata Steel, geçen günlerde, Avrupa'daki operasyonlarında 3 bin kişinin işine son vereceğini açıklamıştı.

Bu arada, Çinli Jingye Group, bu ayın başında, uzun zamandır mali sıkıntıları ile gündemde olan İngiliz çelik üreticisi British Steel'i satın aldığını, üretim tesislerinin modernleştirilmesi için 1,2 milyar sterlin yatırım yapılmasının planlandığını duyurmuştu.

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