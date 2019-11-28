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Dünya

Suriye'nin kuzeyinde terör saldırıları: 7 yaralı

Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ve Bab’da bomba yüklü araçlarla düzenlenen saldırılarda 7 kişi yaralandı.

Ömer Koparan   | 28.11.2019
Suriye'nin kuzeyinde terör saldırıları: 7 yaralı

Afrin/Bab

Afrin ve Bab ilçe merkezlerinde araçlara yerleştirilen bombalı düzenekler infilak ettirildi.

Terör saldırıları sonucu ilk belirlemelere göre Bab'da 4, Afrin'de 1 kişi yaralandı.

Patlama sonucu çevrede maddi zarar oluştu.

Güvenlik güçleri, saldırıların terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Hava saldırılarında 2 sivil yaralandı

Öte yandan YPG/PKK'lı teröristler, Afrin'in güneydoğusundaki Anep köyüne havan saldırıları düzenledi, 2 sivil yaralandı.

Tel Rıfat'ı işgal eden YPG/PKK, sık sık Afrin, Azez, Bab ve Cerablus bölgelerini hedef alıyor.


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