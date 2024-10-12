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Dünya

Boeing, çalışanlarının yüzde 10'unu işten çıkaracak

ABD merkezli küresel havacılık şirketi Boeing'in iş gücünü yüzde 10 azaltmayı planladığı bildirildi.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 12.10.2024 - Güncelleme : 12.10.2024
Boeing, çalışanlarının yüzde 10'unu işten çıkaracak

New York

Boeing Üst Yöneticisi (CEO) Kelly Ortberg, çalışanlara gönderdiği mesajında, şirketin zor bir konumda olduğuna işaret ederek, uzun vadede rekabetçi kalabilmek ve müşterilere hizmet sunabilmek için yapısal değişiklikler yapılması gerektiğini kaydetti.

777X programında, geliştirmede karşılaşılan zorluklar, uçuş testi duraklaması ve devam eden grev nedeniyle zaman çizelgesinin gecikeceğini anlatan Ortberg, ilk teslimatın artık 2026'da beklendiğinin müşterilere bildirildiğini ifade etti.

Ortberg, kalan 767 kargo uçağı siparişlerini üretip teslim etmeyi ve ardından ticari program üretimini 2027 yılında tamamlamayı planladıklarını, KC-46A tanker üretiminin de devam edeceğini aktardı.

İş gücü seviyelerini de önceliklere göre ayarlamaları gerektiğini kaydeden Ortberg, "Önümüzdeki aylarda, toplam iş gücümüzün boyutunu yaklaşık yüzde 10 oranında azaltmayı planlıyoruz. Bu azaltmalar yöneticileri, müdürleri ve çalışanları kapsayacak." ifadesini kullandı.

Ortberg, bu adımların zamanlaması ve etkisi konusunda şeffaf olacaklarını vurguladı.

ABD basınında yer alan haberlerde, işten çıkarmalardan 17 bin Boeing çalışanının etkileneceği belirtildi.

Boeing, eylül ayında fabrika işçilerinin greve başlamasının ardından maliyetleri azaltmak için işe alımları dondurma, seyahatleri durdurma ve zorunlu olmayan harcamaları askıya alma gibi önlemler almayı planladığını duyurmuştu.

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