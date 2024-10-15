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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İngiliz Bakan Dodds, Gazze'deki "güvenli bölgelerin" durumundan endişe duyduklarını söyledi

İngiltere Dışişleri Bakanlığında Kalkınmadan Sorumlu Devlet Bakanı Anneliese Dodds, İsrail'in Gazze'de güvenli bölge olarak belirlediği alanlardaki aşırı kalabalıktan ve güvenlik durumundan endişeli olduklarını bildirdi.

Behlül Çetinkaya  | 15.10.2024 - Güncelleme : 15.10.2024
İngiliz Bakan Dodds, Gazze'deki "güvenli bölgelerin" durumundan endişe duyduklarını söyledi

Londra

Bakan Dodds, İngiltere Parlamentosu'nda Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Gazze'deki insani durumun tahammül edilemeyecek seviyede olduğunu dile getiren Dodds, kış aylarında durumun daha da zor geçeceğini söyledi.

Dodds, tüm Gazze'nin her geçen gün daha ağır şekilde açlıkla karşı karşıya olduğunu, temel hizmetleri alamadığını, temiz içme suyuna ulaşamadığını, barınma ve sağlık hizmeti alamadığını belirtti.

"İsrail'in Gazze'de güvenli bölge olarak belirlediği alanlardaki aşırı kalabalıktan ve güvenlik durumundan endişeliyiz." diyen Dodds, İsrail'in Gazze'ye girecek yardımları engellemesinin ise kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Gazze'deki İsrail saldırılarında yanarak hayatını kaybeden sivillere ilişkin görüntülere değinen Dodds, "Birçoğumuzun gördüğü rahatsız edici görüntülerden biri." dedi.

Dodds, İngiltere hükümetinin görüntülere ilişkin değerlendirmelerini yaptığını kaydederek, olaya ilişkin tüm bilgilerin rahatsız edici olduğunu vurguladı.

"Hükümet yaptırım rejimini her zaman yakından inceliyor"

İsrail ordusunun Lübnan'da Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü'nü (UNIFIL) hedef almasıyla ilgili soruya Dodds, "BM Barış Gücü personelinin İsrail tarafından hedef alınması ve yaralanması karşısında şoke olduk. Uluslararası partnerlerimiz ve müttefiklerimizle barış gücüne yönelik saldırıları kınıyoruz." yanıtını verdi.

Dodds, İran ve Rusya'ya karşı yaptırım kararları alınırken İsrail'e karşı yaptırım kararı alınmamasına yönelik soru üzerine "Hükümet yaptırım rejimini her zaman yakından inceliyor. Bir değişiklik olursa parlamentoyla paylaşacaktır." dedi.

Gazze'den gelen haberleri, "yakından" incelediklerini söyleyen Dodds, "İngiltere, Batı Şeria'da Filistinlilere karşı tahrikte bulunan 8 kişiye yaptırım kararı aldı. Bunları da gözden geçirmeye devam edeceğiz." dedi.

"Sivilleri öldürmesini kınıyorsak neden hala silahları satmaya devam ediyoruz"

Bağımsız milletvekili Jeremy Corbyn'in, "İsrail ordusunun sivilleri öldürmesini, insanları hastaneler ve okullarda öldürmesini kınıyorsak neden hala onlara bu suçları işlemelerini sağlayacak silahları satmaya devam ediyoruz?" diye sordu.

Dodds soruya, "İsrailli mevkidaşlarımıza, sivil kayıpların yaşanmaması için mümkün olan her adımı atmaları uyarımızı ilettik." yanıtını verdi.

Milletvekili Paul Waugh ise sorusunda, sağlık çalışanlarına ve araçlarına yönelik kasıtlı saldırı, gözaltı ve işkencenin savaş suçu olduğunu belirterek, "İngiltere hükümeti, bu şok edici uygulamalar nedeniyle İsrail'e hesap soracak mı?" ifadelerini kullandı.

Dodds bu soruyu, İngiltere hükümetinin uluslararası insancıl hukukun ihlali ve sağlık çalışanlarının durumuna ilişkin her türlü raporu dikkatle incelediğini yineleyerek cevapladı.

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