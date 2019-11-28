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Dünya

Hong Kong'da polis kuşatma altındaki üniversite kampüsüne girdi

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde polisin, 11 gün kuşatma altında tuttuğu Polytechnic Üniversitesi kampüsüne girdiği bildirildi.

Zehra Ulucak   | 28.11.2019
Hong Kong'da polis kuşatma altındaki üniversite kampüsüne girdi

Ankara/Hong Kong

South China Morning Post gazetesinin haberine göre, polis, olay yeri inceleme, itfaiye, psikolog ve sağlık görevlilerinden oluşan 100 kişilik ekip, 11 günün ardından sabah saatlerinde Polytechnic Üniversitesi'ne girdi.

Emniyet yetkilisi Chow Yat-ming, ekipte çevik kuvvet polisinin yer almadığını belirtti.

Polisin üniversiteye girme amacının kimseyi gözaltına almak değil, kamu güvenliği için risk arz eden tehlikeli maddeleri temizlemek ve üniversite yerleşkesine verilen zarara ilişkin delil toplamak olduğunu dile getiren Chow, polisin, içeride hükümet karşıtı protestocularla karşılaşması halinde onları tıbbi yardım almaya ikna etmeye çalışacağını ve hemen gözaltına almayacağını söyledi.

Ekiplerin içeride ne kadar kalacağının henüz belli olmadığını kaydeden Chow, “Bugün asıl kaygımız birilerini gözaltına almak değil, içeridekilerin iyiliği.” ifadesini kullandı.

Üniversiteye giren bomba imha uzmanları da bilim laboratuvarı dahil kampüs içinde arama yaptı.

"İçeride kalan protestocular, polise asla güvenmiyor"

Polisin içeri girmesinden saatler önce saklandığı yerden dışarı çıkan maskeli bir protestocu, basına, içeride 20'den az kişi olduğunu söyledi.

Adının Ah Bong olduğunu aktaran protestocu, "İçeride kalan protestocular polise asla güvenmiyor. Bu durum, üniversite yönetiminin son günlerde bizi neden aradığını açıklıyor. Saklanmayı sürdüreceğiz." dedi ve polisin kampüse girmesini "kesinlikle protesto edeceklerini" dile getirdi.

Protestocular, üniversite kampüslerini işgal etmişti

Hong Kong'da yaz başından bu yana devam eden hükümet ve Çin karşıtı protestolarda, son haftalarda protestocular ile polis arasındaki çatışma ve şiddet olayları artmıştı.

Göstericiler, 12 Kasım'da üniversite kent merkezinde yolları kapatmaya ve üniversite kampüslerini işgal etmeye başlamıştı.

Güvenlik güçleri, öğrenci ve protestocuların işgal ettiği 10'dan fazla üniversite kampüsünün çoğunda kontrolü ele almış, işgal sadece Polytechnic Üniversitesi'nde devam etmişti.

Üniversite işgalleri nedeniyle birçok üniversite, 2019'un son iki ayında ders yapılmayacağını duyurmuş, yüzlerce yabancı öğrenci Hong Kong'dan ayrılmıştı.

Diğer yandan Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, 26 Kasım'da, Polytechnic Üniversitesi yerleşkesinde 10 gündür polis kuşatması altındaki 100 kadar protestocu öğrencinin, buradan kendi rızalarıyla ayrılıncaya kadar güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaşmayacağını bildirmişti.

Kentte hazirandan bu yana aralıklarla süren protestolarda yaklaşık 5 bin protestocu gözaltına alındı.

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