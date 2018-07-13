Gurbetçiler için en pahalı şehirler Asya'da

İnsan kaynakları danışmanlık şirketi Mercer'ın "Yaşam Maliyeti Anketi"ne göre, dünyanın en pahalı 9 şehrinin 6'sı Asya kıtasında bulunuyor.

NEW YORK - Övünç Kutlu

Yurt dışında yaşamlarını ve iş hayatlarını geçiren gurbetçiler (expatlar) için, konut piyasası, mal ve hizmet fiyatları gibi faktörler ele alındığında, Asya'nın metropolitan kentleri dünyanın en pahalı şehirleri olarak öne çıkıyor.

AA muhabirinin New York'taki insan kaynakları danışmanlık şirketi Mercer'ın "Yaşam Maliyeti Anketinden" elde ettiği verilere göre, dünyanın en pahalı 9 şehrinin 6'sı Asya kıtasında bulunuyor.

Ankete göre, özel yönetim bölgesi Hong Kong gurbetçiler için dünyanın en pahalı kenti olarak öne çıkarken, bunu Japonya'nın başkenti Tokyo ve İsviçre'nin en büyük şehri Zürih takip ediyor.

Singapur listede 4'üncü sırada yer alırken 5'inci sırada Güney Kore'nin başkenti Seul, 6'ncı sırada ise Angola'nın başkenti Luanda yer alıyor. Bunları, sırasıyla, dünyanın en fazla nüfusuna sahip kentlerinden biri olan Şangay ve Çad'ın başkenti Ndjamena izliyor.

Listede 9'uncu sırada yine Asya'nın en büyük şehirlerinden olan Çin'in başkenti Pekin bulunuyor ve 10 ve 11'inci sıralarda İsviçre'nin kentlerinden Bern ve Cenevre yer alıyor.

Dünyanın finans merkezlerinden olan New York'un 13'üncü, Londra'nın 19'uncu sırada bulunduğu listede, Türkiye'nin en büyük şehri İstanbul ise 163'üncü.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek, Tunus'un ülkeyle aynı ismini taşıyan başkenti Tunus ve Özbekistan'ın başkenti Taşkent ise 209 metropolitan şehrin bulunduğu listede gurbetçiler için en ucuz kentler olarak öne çıkıyor.

En pahalı kira Hong Kong'da

Ankete göre, dünya metropolleri içinde Hong Kong en pahalı ev kirası ile öne çıkıyor.

Uluslararası standartlarda ve merkezi bir mahallede iki odalı bir dairenin aylık kirası Hong Kong'da 7 bin 700 dolar, New York'ta 5 bin 700 dolar, İstanbul'da ise 2 bin 700 dolar seviyesini bulabiliyor.

Ankete göre, bir litre süt Şangay'da 4 dolara satın alınırken, bunu 3,8 dolarla Hong Kong takip ediyor. İstanbul'da ise bir litre sütün fiyatı ortalama 1,5 dolar oluyor.

Bir kişilik sinema biletinde ise Londra 23,5 dolarla ankette zirvede yer alıyor. Bu kenti 20,3 dolar ile Zürih takip ederken, İstanbul'da merkezi bir mahallede bir kişilik sinema bileti 7 dolara kadar çıkabiliyor.

Kot pantolonda ise Rusya'nın başkenti Moskova 162 dolarla bu alanda başı çekerken, Zürih 150 dolarla ankette ikinci sırada geliyor. İstanbul'da ise bir kot pantolonun fiyatı 63 doları bulabiliyor.