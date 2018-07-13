Trump'tan May'e Brexit eleştirisi

LONDRA

İngiliz The Sun gazetesine konuşan Donald Trump, May’in Brexit müzakerelerine ilişkin açıkladığı yeni yaklaşımı eleştirerek, “Eğer böyle bir anlaşmaya varırlarsa, bizim muhatabımız İngiltere değil, AB olacak. Bu da muhtemelen İngiltere’nin ABD ile yapabileceği herhangi bir ticaret anlaşmasını öldürecek. AB ile yeterince güçlük yaşıyoruz zaten.” diye konuştu.

“Ben müzakereyi çok daha farklı yapardım.” ifadesini kullanan Trump, bunu May’e söylediğini kaydetti. Trump, "Ancak benimle aynı görüşte değil ve dinlemedi. Farklı bir yol izledi. Tam tersini yaptı. Olabilir. En iyi bildiği yoldan müzakere etmeli. Fakat şu an olup bitenler çok kötü.” dedi.

Boris Johnson

İngiltere kabinesinde Brexit stratejisine ilişkin bu hafta yaşanan istifaları takip ettiğini belirten Trump, “May’in izlediği yol referandumdan çıkan değil. Dolayısıyla pek çok insan bundan hoşlanmıyor.” görüşünü dile getirdi.

Hafta başında Dışişleri Bakanlığından istifa eden Boris Johnson ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan Trump, şöyle devam etti:

“Çok yetenekli biri. Büyük saygı duyuyorum. Bence harika bir başbakan olurdu.” ifadesini kullandı. Johnson’ın da kendisiyle ilgili övgü dolu sözler kullandığını bildiğini aktaran Trump, “İstifasına çok üzüldüm. Ümit ederim bir noktada hükümete döner.”

Sadık Han

Trump Londra’nın İşçi Partili Müslüman Belediye Başkanı Sadık Han ile ilgili ise olumsuz değerlendirmelerini sürdürdü. “Yaşanan teröre bakın. Londra’da olup bitenlere bakın.” ifadelerini kullanan Trump, “Bence Han terör konusunda kötü iş çıkardı. Burada olup biten korkunç şeylere bakılınca bence suçla mücadelede de kötü iş çıkardı.” dedi.

Londra’daki göçmen nüfusun yoğunluğuyla ilgili Han’ı suçlayan Trump, “Milyonlarca insanın Avrupa’ya gelmesine izin vermek bence çok, çok üzücü. Daha da spesifik konuşabilirim. Londra’da çok kötü iş çıkaran bir belediye başkanınız var.” görüşünü paylaştı.

Avrupa’ya göçe izin verilmesinin utanç verici olduğunu savunan Trump, “Bence bu Avrupa’nın dokusunu değiştirdi. Çok hızlı harekete geçilmezse, Avrupa artık eskisi gibi olmayacak. Bunu olumlu anlamda söylemiyorum." ifadelerini kullandı.

Han’ın kendisine yönelik bugünkü protestolar sırasında İngiliz parlamentosu üzerinde uçurulacak “Trump balonu”na izin vermesini de eleştiren Trump, şunları kaydetti:

“Londra’yı şehir olarak severdim. Çok uzun zamandır gelmedim. Ancak buraya hoş gelmediğinizi hissettirdiklerinde, niye burada kalasınız ki?”

Trump İngiliz halkının kendisinden hoşlandığını ancak yöneticilerin farklı bir tutum aldığını da iddia etti.

Muhabir: Tayfun Salcı