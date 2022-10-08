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Dünya

Tanzanya Ebola salgınına karşı sınır bölgelerinde önlem aldı

Uganda'da Ebola virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının artması üzerine, komşu ülke Tanzanya'nın sınır bölgelerinde önlemler aldığı bildirildi.

Gökhan Kavak   | 08.10.2022
Tanzanya Ebola salgınına karşı sınır bölgelerinde önlem aldı

İstanbul

Yerel basındaki habere göre Sağlık Bakanlığı, Ebola'ya karşı Uganda sınırında tedbirler aldı.

Önlemler kapsamında Uganda'dan ülkeye giriş yapan yolcular sağlık taramasından geçiriliyor.

Sınırdaki 8 bölgede yaşayan Tanzanyalılar sağlık görevlilerince Ebola'ya karşı bilgilendirilirken, bu bölgelerde karantina merkezleri de kuruldu.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, şimdiye kadar ülkeye giriş yapan 6 bin yolcu sağlık taramasından geçirildi.

Kenya ve Ruanda'da da sınırlardaki önlemleri artırdığını açıklamıştı.

Uganda'da ilk olarak 19 Eylül'de 24 yaşındaki bir kişide, nadir görülen ve Sudan varyantı olduğu belirtilen Ebola virüsü tespit edilmişti.

Ebola virüsü

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017'de görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış, hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.

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