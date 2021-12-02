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Dünya

Taliban'ın ve Myanmar ordusunun büyükelçi adayları şimdilik BM'de temsil edilmeyecek

Taliban ve Myanmar'da darbe yapan ordunun Birleşmiş Milletler (BM) için aday gösterdiği büyükelçi adayları şimdilik örgütte temsil edilmeyecek.

Betül Yürük   | 02.12.2021
Taliban'ın ve Myanmar ordusunun büyükelçi adayları şimdilik BM'de temsil edilmeyecek

New York

BM Genel Kurulu'nun Akreditasyon Komitesi, Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesi ve Myanmar'da ordunun darbeyle yönetime el koymasının ardından bu ülkeleri BM'de kimin temsil edeceğini görüşmek için toplandı.

Ülkeler, BM büyükelçisi adaylarının ismini örgüte gönderdikten sonra, bu isimler BM Genel Kurulu'nun Akreditasyon Komitesi tarafından onaylanıyor.

BM üyesi 9 ülkeden oluşan komitenin başkanı İsveç'in BM Daimi Temsilcisi Anna Karin Eneström, toplantı sonrası komitenin Afganistan ve Myanmar'ı BM'de kimin temsil edeceği yönündeki kararı ertelediklerini söyledi.

Erteleme kararının ardından, Taliban'ın ve Myanmar ordusunun, BM için aday gösterdiği büyükelçi adayları şimdilik örgütte temsil edilmeyecek.

AA muhabirinin diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre ise uluslararası toplum Taliban'ı tanıma konusunda acele etmek istemiyor.

Taliban, sözcülerinden Suheyl Şahin'i BM büyükelçisi adayı göstermişti.


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