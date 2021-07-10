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Dünya

Tahran'ın kuzeyinde büyük bir patlama meydana geldi

İran’ın başkenti Tahran'ın kuzeyinde büyük bir patlama meydana geldiği bildirildi.

Turgut Alp Boyraz   | 10.07.2021
Tahran'ın kuzeyinde büyük bir patlama meydana geldi Fotoğraf: Muhammet Kurşun/AA

İstanbul

İran devlet televizyonunun haberine göre, başkent Tahran'ın merkezindeki Millet Parkı civarında bir cisimden kaynaklı patlama meydana geldi.

Bölgeye ambulans ve ilk yardım ekiplerinin gönderildiği ifade edilen haberde, ölü ve yaralı olmadığı belirtildi.

Yarı resmi Tasnim Haber Ajansına konuşan Tahran Vali Yardımcısı Hamid Rıza Goderzi, olayın terör saldırısı olup olmadığı yönündeki soruya "patlamanın nedeninin tüm yönleriyle araştırıldığı" yanıtını verdi.

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