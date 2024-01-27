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Dünya

Suudi Arabistan'da düzenlenen festivalde Özbekistan'ın "Lazgi" performansı ilgi gördü

Özbekistan'ın "Lazgi" dansı, Suudi Arabistan'da düzenlenen 3. Gimem Uluslararası Dağ Gösteri Sanatları Festivali'nde ilgi odağı oldu.

Büşranur Koca  | 27.01.2024 - Güncelleme : 27.01.2024
Suudi Arabistan'da düzenlenen festivalde Özbekistan'ın "Lazgi" performansı ilgi gördü

Ankara

Suudi Arabistan Tiyatro ve Gösteri Sanatları Komisyonu tarafından 20-27 Ocak'ta Asir vilayetinde düzenlenen festivalde, Özbekistan'ın "Lazgi" olarak bilinen ünlü dansı beğeniyle izlendi.

Sanatçıların hem bireysel hem de grup halinde performans sergilediği ve nesiller boyunca aktarılan geleneksel bir performans olan "Lazgi"; festivaller, halka açık etkinlikler ve ulusal kutlamalarda yapılıyor.

Kültürel hazine kabul edilen Özbekistan'ın "Lazgi" dansı, kültürel miras ile modern sanatlar arasında hayati bir bağlantı görevi görüyor.

3. Gimem Uluslararası Dağ Gösteri Sanatları Festivali

Suudi Arabistan Tiyatro ve Gösteri Sanatları Komisyonu, yerel toplumu ve turistleri hem yerel hem de uluslararası düzeyde zengin dağ sahne sanatları geleneğiyle tanıştırmak amacıyla her yıl Gimem Uluslararası Dağ Gösteri Sanatları Festivali'ni düzenliyor.

Bu girişim, aynı zamanda Suudi Arabistan'ın 2030 yılı vizyonu çerçevesinde ulusal kültür stratejisine uygun olarak, hayati bir kültürel alan olarak sahne sanatları sektörü hakkında farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

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