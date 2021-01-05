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Dünya

Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Katar Emiri'yle 'Körfez çalışmalarını geliştirmenin yollarını' görüştü

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile "Körfez çalışmalarını geliştirmenin yollarını" görüştü.

Ali Semerci   | 05.01.2021
Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Katar Emiri'yle 'Körfez çalışmalarını geliştirmenin yollarını' görüştü

Riyad

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Veliaht Prens Bin Selman, Katar Emiri Al Sani ile 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nin yapıldığı tarihi El-Ula kentinde bulunan Meraya Salonu'nda bir araya geldi.

Görüşmede ikili ilişkiler ve ortak Körfez çalışmalarını geliştirmenin yolları ele alındı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ve Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani de görüşmede hazır bulundu.

Veliaht Prens Bin Selman, 41. KİK Zirvesi'ne katılmak için Suudi Arabistan'ın Ula kentine gelen Katar Emiri Al Sani'yi havalimanında karşılamıştı. İki lider, Kovid-19'a rağmen sarılarak samimi bir fotoğraf vermişti. Bin Selman, daha sonra da Katar Emiri Al Sani ile tarihi Ula kentini gezmişti.

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