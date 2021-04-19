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Dünya

Suudi Arabistan ile görüştüğü iddia edilen İran: Riyad yönetimi ile diyaloğu her zaman memnuniyetle karşıladık

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatibzade Suudi Arabistan ile ilişkileri düzeltmek için Irak'ın ara buluculuğunda doğrudan görüşmelere başlandığına yönelik iddialara ilişkin Suudi Arabistan'la diyaloğu her zaman memnuniyetle karşıladıklarını söyledi

Bilal Güler   | 19.04.2021
Suudi Arabistan ile görüştüğü iddia edilen İran: Riyad yönetimi ile diyaloğu her zaman memnuniyetle karşıladık

Ankara

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre Hatibzade, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, hükümetin Riyad yönetimi ile doğrudan görüşüp görüşmediği yönündeki soruya net cevap vermekten kaçındı.

Medyada çıkan haberlerin "çelişkiler içerdiğini" kaydeden Hatibzade, şu ifadeleri kullandı:

"Önemli olan, İran'ın her zaman Suudi Arabistan ile diyaloğu memnuniyetle karşılamış olduğudur. Bunu, iki ülke halkı ile bölgesel barış ve istikrarın çıkarına uygun görmüştür. Bu görüşümüz aynı şekilde devam ediyor."

İngiliz Financial Times gazetesi, İran ve Suudi Arabistanlı yetkililerin ilişkileri düzeltme adına 9 Nisan'da Bağdat'ta doğrudan görüşmeler yapmak üzere bir araya geldiğini iddia etmişti.

İran- Suudi Arabistan arasındaki ilişki ne zaman koptu?

Suudi Arabistan'da, 2 Ocak 2016'da aralarında Şii din adamı Nimr el-Nimr'in de olduğu 47 kişi "terör" suçlamasıyla idam edilmişti.

İdamlara tepki gösteren İranlı yetkililerin birbiri ardına yaptığı açıklamalardan sonra Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliği ve Meşhed kentindeki konsolosluk binaları İran'daki göstericiler tarafından ateşe verilmişti.

Bu olaylardan sonra Mart 2015'te başlayan Yemen'deki iç savaş nedeniyle gergin olan iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler tamamen kesilmişti.

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