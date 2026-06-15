Şuşa Beyannamesi'nin 5. yılı

"Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Müttefiklik İlişkileri Hakkında Şuşa Beyannamesi", 15 Haziran 2021'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Karabağ'ın sembol kenti ve Azerbaycan'ın kültür başkenti Şuşa'da imzalandı.

İki ülke arasındaki işbirliğini yeni bir aşamaya taşıyan beyannameyle taraflar, başta ulusal güvenlik olmak üzere tüm stratejik alanlarda kapsamlı işbirliği iradesini ortaya koydu. Belge, askeri ve savunma sanayisi alanlarından enerji ve ulaştırmaya, ekonomiden insani ilişkilere kadar birçok alanda ortaklığın geliştirilmesini öngörüyor.

Şuşa Beyannamesi kapsamında Türkiye ve Azerbaycan, taraflardan birinin bağımsızlığına, egemenliğine, toprak bütünlüğüne veya sınır güvenliğine yönelik tehdit ve saldırılar karşısında ortak hareket etme kararlılığını da teyit etti.

Beyannamenin, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel barış, güvenlik ve işbirliğinin güçlendirilmesi açısından da önemli bir dönüm noktası olduğu değerlendiriliyor.

Belgede, Türk dünyasına yönelik ortak vizyona da yer verilirken, Türk kültürel mirasının uluslararası alanda tanıtılması ve Türk dünyasının gelişimi için bölgesel ve küresel ölçekte ortak çalışmaların artırılması hedefler arasında gösteriliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin yeni dönemdeki yol haritası" olarak nitelendirdiği Şuşa Beyannamesi, ikili ilişkilerin daha da güçlendirilmesinin yanı sıra bölgede yeni bir saldırganlığa izin verilmeyeceği ve Türk dünyasında entegrasyonun ilerletileceği yönündeki ortak iradeyi de ortaya koyuyor.

Cumhurbaşkanları Erdoğan ve Aliyev'in Şuşa'daki tarihi buluşmasıyla başlayan süreçte, son 5 yılda bölgesel barış, dayanışma ve kalkınmaya yönelik çok sayıda somut adım atıldı.

Milli Kurtuluş Günü'nde tarihi imza

Şuşa Beyannamesi'nin imzalandığı 15 Haziran tarihi, Azerbaycan'da aynı zamanda Milli Kurtuluş Günü olarak kutlanıyor. Söz konusu tarih, merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in 1993'te yeniden iktidara dönüşünün yıl dönümü olması nedeniyle Azerbaycan'ın yakın tarihinde özel bir yere sahip bulunuyor.

Bugün, Azerbaycan için yalnızca siyasi istikrarın yeniden tesis edildiği bir dönüm noktası değil, aynı zamanda Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik ilişkilerinin müttefiklik seviyesine yükseltildiği tarihi gün olarak da anılıyor.