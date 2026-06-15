Iraklı grafiti sanatçısı 40 yıl sonra gelen Dünya Kupası sevincini Bağdat'ın duvarlarına taşıdı

Kerim'in öncülüğünde hayata geçirilen çalışma, "Mezopotamya Aslanları" olarak anılan Irak Milli Takımı'na destek vermeyi ve taraftarlar arasında milli birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirmeyi hedefliyor.

AA muhabirine konuşan Kerim, grafiti sanatına 2010 yılında başladığını, ilk çalışmalarını evlerin duvarlarında yaptığını, zamanla okulların yanı sıra Bağdat ve diğer kentlerdeki sokak duvarlarını da eserleriyle renklendirdiğini anlattı.

"Bu çalışma, milli takımla duyduğum gururun bir yansıması"

Milli takım oyuncularının portrelerini çizme fikrinde Latin Amerika ülkelerindeki duvar sanatlarından ilham aldığını dile getiren Kerim, "Bu çalışma, hem milli takımla duyduğum gururun hem de takımın son dönemde ortaya koyduğu başarılı performansının bir yansımasıdır." dedi.

Sanatın, oyuncuların desteklenmesinde etkili bir araç olduğunu vurgulayan Kerim, bu duygular içinde çalışmalarını büyük bir heyecanla gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Resmi destek yok, gönüllü emek var

Projeyi 6 arkadaşıyla birlikte herhangi bir resmi kurum ya da sponsor desteği olmadan gerçekleştirdiklerini belirten Kerim, boya ve diğer malzemeleri kendi imkanlarıyla temin ettiklerini söyledi.

Milli takım oyuncularının portrelerinin yer aldığı dev duvar resmini yaklaşık bir haftada tamamladıklarını kaydeden Kerim, şöyle konuştu:

"Gündüz kendi işlerimizi yapıp geçimimizi sağladıktan sonra ikindi vakti buraya geliyoruz. Güneşin etkisi azaldıktan sonra çalışmaya başlıyor ve gece yarısına kadar devam ediyoruz. Günde yaklaşık 4 ila 5 saat çalışıyoruz."

Bir yandan Irak bayrağının kırmızı zeminini boyayan ekip, diğer yandan oyuncuların saç ve sakal detaylarını küçük fırçalarla titizlikle işleyerek esere son şeklini veriyor.

Kerim, çalışmanın yürütüldüğü ve "sporcuların, sanatçıların ve yeteneklerin şehri" olarak tanımladığı Sadr bölgesi halkının da projeye yiyecek ve maddi destek sağlayarak katkıda bulunduğunu ifade etti.

Polislerden de destek geldi

Desteğin yalnızca bölge halkıyla sınırlı kalmadığını dile getiren Kerim, milli takım oyuncularının portrelerinin yer aldığı duvarın bir polis karakolunun hemen yanında bulunduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Dürüst olmak gerekirse polisler ilk günden itibaren bize büyük destek verdi. Elektrik ve su temininden trafik düzenlemesine ve manevi destek sunmaya kadar her konuda yanımızda oldular."

Daha kapsamlı projeler için bir başlangıç

Bu çalışmayı geçici bir girişim olarak görmediğini belirten Kerim, Bağdat ve Irak'ın diğer şehirlerindeki duvarları insani ve sportif mesajlarla renklendirecek daha kapsamlı projeler hayata geçirmek istediğini söyledi.

Kerim, şairlerin, tasarımcıların ve genç yeteneklerin de benzer çalışmalarla onurlandırılmasını hedeflediğini dile getirdi.

Milli takımın yıldızları duvarlarda hayat buldu

Tamamlanan duvar resmi, Irak Milli Takımı'nın beyaz formalarıyla resmedilen yıldız futbolcularını geniş bir kompozisyon içinde bir araya getiriyor.

Eserde, sarı formasıyla gökyüzünü işaret eden kaleci dikkati çekerken, Irak bayrağı ve üzerinde yer alan "Allahu Ekber" ifadesi oyuncuların portrelerini çevreleyerek etkileyici bir görsel bütünlük oluşturuyor.

Duvar resmi halktan yoğun ilgi görüyor

Yoldan geçenlerin yoğun ilgisini çeken çalışma, birçok kişinin duvar resminin önünde hatıra fotoğrafı çektirmesine de sebep oluyor.

Iraklılar, girişimi büyük beğeniyle karşıladıklarını belirterek, duvar resimlerinin Bağdat sokaklarına estetik bir dokunuş kattığını ve geniş bir taraftar kitlesine sahip milli takım ile halk arasındaki güçlü bağı yansıttığını ifade ediyor.